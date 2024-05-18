《九龍城寨之圍城》贏10分鐘掌聲 落實開拍前傳及終章 鄭保瑞古天樂「城寨四少」揚威康城

【明報專訊】電影《九龍城寨之圍城》截至前日票房逾5500萬，內地票房至昨日亦衝破5億元人民幣（約5.4億港元），走勢強勁。該片入圍第77屆康城影展「午夜展映單元」，導演鄭保瑞率領古天樂、林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑出席記者會及行紅地氈，獲熱烈反應，觀眾欣賞電影後鼓掌近10分鐘。鄭保瑞開心港產動作片成功，對他意義重大。古天樂希望透過電影重現九龍城寨，能帶動香港旅遊業。製作團隊昨日宣布落實籌拍《九龍城寨》三部曲。

娛樂組

鄭保瑞與片中「龍捲風」古天樂、「城寨四少」林峯、劉俊謙、胡子彤及張文傑出席記者會，「四少」應邀擺功夫甫士拍照。之後團隊換上禮服現身康城影展紅地氈，當地採訪記者及粉絲邀他們合照及簽名。6人分享感受，鄭保瑞表示好開心，期待觀眾看完的反應，稱從未幻想過踏足康城，知道消息好興奮，最開心是一部本土動作片能如此成功。古天樂笑說：「都係你叻啫！」鄭保瑞回應：「大家都有份！搵到你哋演出先至係叻！」能夠將一套滿有香港情懷的電影帶到康城，鄭保瑞說：「是開心的，剛才與記者們談到這齣戲，他們也感受到。」古天樂說：「九龍城寨已拆了，我們將城寨重現出來，某程度希望能帶動到香港的旅遊業。」

林峯多謝導演 劉俊謙：像創舉

「城寨四少」同是首次踏足康城，林峯多謝導演，想不到一班兄弟可以一齊到康城，將香港電影推廣給全世界觀眾，會繼續努力。劉俊謙說像創舉一樣，能夠跟殿堂級（鄭保瑞及古天樂）一起來，從沒想過可以來到這麼大的影展，好開心。胡子彤感謝整個團隊，稱所有事情都很新鮮，經常提自己要享受，多謝大家支持。張文傑覺得好像發夢一樣，覺得是否真實？古天樂笑說：「所以叫你有足夠睡眠！」

鄭保瑞盼再帶作品到康城

《九龍城寨之圍城》放映完畢，全場觀眾起立歡呼及鼓掌近10分鐘，胡子彤、張文傑感觸熱淚盈眶。鄭保瑞多謝來看的觀眾，「這部戲很幸運，可以有一班好令人驚歎的製作團隊及演員，他們是香港很出色的藝術家。對我來說，這部戲是很有意義及重大，感謝他們及康城電影節，揀選這部非常本土的動作電影，很多謝選片人及主席。還要多謝Kinnie Cheung及Angus Chan，他們堅持了8年，這部片才出現，希望之後再有影片在康城跟大家見面」。觀眾簇擁導演及演員要求簽名合照並擁抱。

古天樂望帶動香港旅遊業

古天樂在「香港之夜」酒會分享道：「因為九龍城寨已拆了，我們有親歷其境的感覺，希望通過部戲介紹給全世界所有人，認識我們以前有一個九龍城寨。」亦希望電影能帶動香港旅遊業。林峯說他們四子與龍捲風有一場告別戲，「戲內他交付一份信任，我們一直很多謝古仔（古天樂）對我們提拔、愛惜，對香港電影的支持，我們作為一分子，希望繼續為香港電影出一分力」。劉俊謙片中伙好兄弟齊對付王九（伍允龍飾），很少機會可以義無反顧去做一件事，這場戲令他深刻及感動。胡子彤難忘四子重逢一幕，教曉他們應該一起去做覺得應該做的事，像做好自己的工作，做好香港電影。張文傑說龍捲風被王九殺的一場戲，他們情緒很大，拍攝當日很傷心，令他很深刻。

《九龍城寨》原著小說作者余兒昨日在社交網透露，《九龍城寨》電影系列會拍三部曲，除提到古天樂與郭富城分別飾演「龍捲風」及「阿占」外，還有未出現的人物「雷震東」，網民期待由誰飾演。《九龍城寨之圍城》官方社交網其後亦宣布團隊落實拍攝《九龍城寨》前傳及終章，即戲中「龍捲風」提到的《龍頭》，以及由「城寨四少」故事延伸的《終章》！據知創作及製作班底屬原班人馬，至於幕前則未有透露。劉俊謙片中飾演信一爆紅，有傳將開拍《信一傳》。有網民在香港電影發展局網站的資助計劃名單中，發現《九龍城寨信一傳》入圍「串流平台內容開發計劃」，今年2月獲批融資120萬。資料顯示鄭保瑞擔任監製，導演是李子俊。

香港電影發展局（FDC）、創意香港及香港貿易發展局於康城影展舉行期間，在康城電影市場設立香港館，舉辦6場交流活動、5場業界聯誼活動及9場電影放映，向全球電影人展示多部優秀香港作品。

各地電影人齊集「香港之夜」

在「香港之夜」邀請600多名世界各地的業界人士出席，交流會面及洽談合作機會，出席電影人除《九龍城寨之圍城》團隊，還有FDC委員張艾嘉、關錦鵬及卓韻芝等。大會宣布促進合拍電影在亞洲及國際市場拓展的「亞洲文化交流電影製作資助計劃」之得獎項目，由關錦鵬、李駿碩及卓韻芝代表分享心得。多部香港電影將在康城市場放映，包括未在港公映的《我談的那場戀愛》、《贖夢》、《得寵先生》、《拼命三郎》及《送院途中》。

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