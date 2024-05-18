方力申任《拍檔廚房》主持有口福 黃翠如伙老公蕭正楠炮製酸菜魚

【明報專訊】方力申與黃翠如主持廚藝比併節目《拍檔廚房》昨日拜神及錄影，嘉賓張曦雯與徐榮跟名廚合作炮製中西菜式，顧紀筠、楊傳亮及黃永幟等任評判。方力申2006年曾主持《美女廚房》，再任廚藝節目主持感覺很不同，「《美女廚房》好多人煮的東西都食不落口，今次有真廚師，大家有口福。我也不用搞笑，又不必落手落腳做或給食評計分，只負責用口講」。他稱平日由媽咪負責煮飯，認為現今女性不一定煮得叻才叫賢內助，男仔識下廚也未必加分。黃翠如插口道：「不是呀，男仔識煮真的會加分！」

黃翠如曾被嘲廚藝差，稱平日煮飯由老公蕭正楠負責，今次兩夫妻會跟認識多年的食店老闆煮酸菜魚，「老公看似好有信心，仍未開始練習，但平日多數煮碟頭飯」。

張曦雯下廚男友有讚無彈

徐榮稱會幫女兒整飯盒，但一定被彈味道不好及擺盤不夠精美。他最近跟朋友合資6位數字在紅磡開火鍋店，如有朋友幫襯，會親自落場招呼，又自爆幾年前投資開補習社，但撞正疫情結業，汲取經驗，今次趁租金和食材來貨較便宜，便跟朋友合資開店。張曦雯曾上《美女廚房》，廚藝獲讚，但平時少下廚，男友對她煮什麼從不批評只會讚。她有意做老闆，有想過開食店或裝修公司，因鍾意室內設計，可以幫手掃油漆或黐玻璃膠都得。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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