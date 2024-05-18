演唱會開鑼兩度爆喊 陳慧敏澄清透視裝無走光

【明報專訊】陳慧敏在香港藝術中心壽臣劇院舉行一連4場《「趁我們還有____ 」》個人音樂會前晚開鑼，林盛斌、方力申到場支持。陳慧敏穿露肩高衩連身裙登場連唱多首歌，唱罷《浪》後，稱這首歌是當年展開100日旅程，在印度恆河寫的，「當時孭住結他在木船上，回想自己在這行不經不覺已10年，有無可惜？是否值得？經歷很多東西才行到今天，今天『浪』到這舞台上，一切都很值得。」她表示這10年不容易，「好似這首歌一樣，無預算，一個人去雲南拍MV，航拍機失靈差點掉進海裏，然後我用800元『淘』一個『師傅』來幫我拍MV，之後自己剪片、設計及宣傳。我當初因好奇心和勇氣來港參加歌唱比賽，如果不是這些考驗，不知自己可以做咁多嘢，我都幾勇敢、幾叻，我會保持住，繼續探索世界和自己」。全場拍掌和應。

看似勇敢其實脆弱

陳慧敏之後穿透視裝自彈自唱《我以為世界早已崩塌》，之後談到逝去的愛情，稱曾受傷亦有傷人，希望可原諒別人和自己，懂得自愛和惜自己才可以自救。演唱會尾聲她兩度落淚，先是唱《趁我們還有》，感謝相識20多年的朋友傳信息支持和鼓勵，又稱自己看似勇敢，橫衝直撞什麼都不怕，其實很多時很脆弱，全賴大家的愛和支持，她唱薛凱琪的《Better Me》後再忍不住爆喊。

陳慧敏騷後受訪，稱首場已攞出自己的全部，但未感滿意，永遠希望做得更好，自爆唱錯歌詞不夠完美，又不擅長說話，要多次執生。

首場演出未感滿意

她對兩度落淚感到好嬲，指音樂會主題曲《趁我們還有》首次現場唱，歌詞全是她的心聲，回憶過往種種和故事，一時感觸就喊出來；唱《Better Me》時對着三面大鏡，望着自己再次忍不住喊，希望大家享受這次音樂會。談到穿透視裝在燈光下若隱若現疑走光，她說︰「要再研究，歌衫由服裝指導負責，我不是專家，要傾一傾，但大家放心，一定不會走光。」

記者：柯美

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