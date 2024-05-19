《上海之夜2024》4K修復版康城首映 張艾嘉感謝黃霑為電影帶出浪漫氛圍

【明報專訊】徐克執導《上海之夜2024》4K修復版入圍第77屆康城國際電影節「康城經典」單元，並於影展舉行全球首映，慶祝電影上映40周年。雖然早前導演楊凡向徐克與施南生的「電影工作室」發律師信，聲明他仍擁有故事原創知識版權，但4K修復版仍如期在康城放映。張艾嘉代表出席跟觀眾見面，勾起很多珍貴回憶。她又參演《香港經典 光影重塑》紀錄片，再與林子祥合作感開心，笑言他們現在不用化妝扮老了。

《上海之夜》講述1940年代戰時上海為背景的愛情故事，是徐克與施南生1984年創立的「電影工作室」首部作品，徐克身兼導演及監製，陳冠中與杜國威編劇，張艾嘉、鍾鎮濤及葉蒨文主演。配樂由黃霑操刀，同時為主題曲《晚風》作曲及作詞，由葉蒨文主唱。

未受楊凡發律師信影響

楊凡早前對《上海之夜2024》4K修復版將在康城首映，發出律師信給徐克、施南生的「電影工作室」，指影片的時代背景、故事、人物情節進展均為楊凡原創，「1983年在口頭承諾並無合約情况下授權徐克、施南生拍成35厘米影片」，特別聲明他仍擁有故事原創知識版權。「電影工作室」當時回應傳媒：「確實有收到導演楊凡來函再度重申，對於他的說法沒有補充。」

徐克與施南生未有出席首映，由該片女主角張艾嘉於當地時間5月17日代表出席映前見面儀式，她穿白色套裝亮相，獲全場掌聲。張艾嘉上台先問觀眾：「有朋友們過往看過《上海之夜》嗎？」不少觀眾舉手，她開心說：「很高興再次和你們遇見！」她代表徐克與施南生向觀眾轉達問候，「1984年成立電影工作室，目的是計劃拍攝當時電影工業市場常規以外的類型電影，所以拍了第一部電影《上海之夜》，40年過去，這部電影的修復版將更加體現影片中的浪漫和內涵」。她感謝能夠看到這部4K修復版的影片，「讓我回憶起當年與徐克導演合作時的點滴，這部電影不僅是一部作品，更是一段珍貴回憶」。她說徐克請她一定要特別提及已故配樂大師黃霑，「感謝他為這部電影帶來的浪漫氛圍」。

放映過程觀眾反應熱烈，片尾掌聲不斷，亮燈後，觀眾仍圍着張艾嘉鼓掌久久不散，有影迷拉着她要簽名，不少人是第一次看《上海之夜》，成為新一代影迷。《上海之夜》經過4K數位修復後的影片畫面更細緻，且進行全新調色。角色對白也經過重新配音，主演鍾鎮濤重新配上自己的角色，由徐克欽點的新生代演員莊達菲聲演葉蒨文飾演的角色。

張艾嘉開心再與林子祥合作

另外，香港旅遊發展局與Double S Entertainment聯合出品紀錄片《香港經典 光影重塑》，集合資深及新生代台前幕後，將經典作品分成6大類港產片，重新拍攝成6條短片，向港產片經典情節和主題致敬。資深製作人梁慧儀作為製片人，邀請夏永康、文念中、谷垣健治、簡君晋、黃國強及廖益民執導6條短片，並由陳善之、朱嘉懿、嚴嘉念監製。6條短片分別為莫文蔚主演的《禁》，邱士縉、凌文龍及袁澧林主演的《Deja Vu》，蔡卓妍、鍾欣潼及關智斌主演的《黑玫瑰對黑玫瑰2023》，洪金寶、米雪、朱鑑然及陳明憙主演的《歡喜冤家》，張兆輝與林家熙主演的《咇－理痛》，以及張艾嘉與林子祥主演的《想見了》。

張艾嘉跟林子祥時隔多年再合作，她笑言︰「今次參與愛情篇拍攝，一直很喜歡香港的天星小輪，但最開心是再跟林子祥合作，他說『當時我們需要化妝扮老，但現在我們不用了』，我們都笑了。我很喜歡香港，是個福地。希望多些人來香港，不止是購物，是來探索這個美麗的地方。」

娛樂組