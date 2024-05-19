【開箱】《搜查班長1958》 李帝勳演活動盪年代瘋狂刑警

【明報專訊】韓國MBC電視台上月19日推出劇集《搜查班長1958》，由《模範的士》李帝勳及《回答吧！1988》李東輝等合演，講述1960年代韓國動盪不安，一名青年立志儆惡懲奸的警察故事。劇集在韓國首播錄得雙位數10.1%收視，最高收視達10.8%。前晚播第9集，錄得10%收視，較上集微升0.3個百分點，昨晚播出第10集結局，且看收視能否突破高位。香港觀眾可在影視串流平台Disney+收看。

原作播足18年創收視紀錄

劇集改編自經典韓劇《搜查班長》，原作由韓國三大電視台之一MBC製作及播放，於1971年至1989年期間，播放長達18年，合共有880集，創下韓國史上最高、至今仍未打破的70%收視紀錄，被譽為韓國「國民電視劇」。《搜查班長》以刑警辦案與生活作為故事骨幹，在當年是非常創新的劇種，也為韓國刑偵劇奠下堅實基石，男主角是資深男星崔佛岩，飾演正義與機智化身的完美刑警「朴班長」，角色備受觀眾喜愛，是韓國國民心中鋤強扶弱、儆惡懲奸的英雄。不少韓國電視劇製作人皆視《搜查班長》為刑警劇的開山之作。

新劇《搜查班長1958》以前傳形式製作，比原作時間推前10年至1960年代，由李帝勳扮演年輕的朴英閑（朴班長）。朴英閑家境不錯，父親在家鄉經營酒廠，朴英閑加入警隊並火速成為「精英」，是拘捕盜牛犯最高紀錄的刑警，因而獲推薦轉職至漢城（首爾）鐘南警署。一心在漢城鋤強扶弱的朴英閑，報到後不久即發現當地警察貪贓枉法，比鄉下更甚，導致黑幫橫行、罪案頻生，巿民不信任警察。朴英閑陷入困境，但未有放棄，誓以瘋狂行為對付敗類。

招攬志同道合警員打擊罪案

劇集有趣的地方是朴英閑如何在惡劣環境下捉拿犯人，例如首兩集講述他單人匹馬前往黑幫東大門的巢穴，放出數十條蛇，輕易制服多名黑幫分子，並逮捕黑幫第二把交椅「蝮蛇」，其後朴班長開始尋找跟他志同道合的警員，先後招攬痛恨罪犯、擅長咬甩別人耳朵的金相淳（李東輝飾），身形魁梧、孔武有力的趙卿煥（崔宇成飾），以及擅長推理的大學生徐護貞（尹賢秀飾），4人就像警界的「復仇者聯盟」，合力打擊罪案，成為患難之交。最有趣的是當年的「朴班長」崔佛岩也客串演出，飾演「朴班長」年老時期，跟孫仔朴浚瑞（李帝勳飾）詳談當年情，帶出整個故事。

劇集看點是飾演「朴班長」的李帝勳，近年主演作品皆叫好叫座，如《解碼追兇》（Signal）、《模範的士》系列及《Move to Heaven：我是遺物整理師》等，今次扮演1960年代刑警，穿上懷舊服裝，閒時幽默風趣，辦案時卻認真公正，加上動作場面，看點甚多，然而這個英雄人物的設定，跟他在《模範的士》中甚相似，略嫌欠缺新鮮感。另一方面，劇集選角得宜，李東輝演技出色，扮演一名自小被欺負的孤兒金相淳，長大後立志保護弱小，其中第4集講述嬰兒失蹤案，金相淳發揮作用，主導案件調查，成功瓦解犯罪集團。

全劇10集 情節明快

由於原作篇幅長達880集且橫跨10多年，《搜查班長1958》全劇只有10集，故情節「跑」得特別快，僅4集講到朴英閑戀上經營書店的李惠珠（徐恩秀飾），兩人情投意合繼而結婚，到第7集已講到1963年韓國股災；每一至兩集解決一個案件，較像單元形式製作。劇集雖然以1960年代為背景，但案件卻不過時，如剛提到的孤兒院販賣兒童案，還有少年犯殺父母案，「富二代」吸毒、強姦及虐殺案等，案情借古諷今，甚有意思，略嫌偵查過程未有突顯1960年代沒閉路電視、科學鑑證的協助下，警方如何找到線索。據韓媒引述MBC高層透露，《搜查班長1958》會以系列形式製作，講述不同時期的故事。