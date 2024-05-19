周潤發69歲生日跑步慶祝 蕭正楠：唔覺佢大腿有腫塊

【明報專訊】蕭正楠是周潤發（發哥）的跑友，昨日發哥69歲生日，一班跑友早上跟發哥跑步慶祝，完成發哥定下6.9K生日里數後獲贈獎牌。近日發哥被拍到跑步時大腿似有兩團腫塊，疑有嚴重靜脈曲張，蕭正楠表示不覺得有，可能是照片角度。他下午戴着獎牌出席無綫劇集《神耆小子》商場宣傳活動，現場眾人要求鄭則士與樊亦敏扮新聞人物何伯及新何太餵食，鄭則仕不怕太太呷醋。

記者：柯美

攝影：鍾偉茵

鄭則仕（Kent哥）、蕭正楠（阿蕭）、樊亦敏 、冼靖峰、傅嘉莉及羅毓儀等昨日出席《神耆小子》宣傳活動。阿蕭、冼靖峰及羅毓儀分別獻唱《但願人長久》及《難得有情人》，又玩夾爆波遊戲。

阿蕭獲發哥贈跑步團獎牌

阿蕭掛上「開心跑步團」獎牌，表示活動前與太太黃翠如、苗僑偉、黃日華及劉江等跟壽星發哥跑步慶生，完成發哥定下的6.9K生日里數，發哥贈各人一面獎牌，「我們有回禮，將發哥跑馬拉松的靚相製成壁畫做禮物。（黃翠如早前膝蓋受傷可以跑步？）已康復，跑得好快」。有網民發現發哥大腿出現腫塊，有兩團凸起如乒乓球般東西，疑因嚴重靜脈曲張所致。阿蕭說：「今（昨）日睇又唔覺有，可能張相角度問題。」

鄭則仕化身何伯食蛋糕

劇中「錢生」Kent哥與「錢太」樊亦敏將新聞人物何伯和新何太擺上台，趁明天「520」（普通話諧音我愛你）日子，司儀叫樊亦敏坐Kent哥大脾餵吃蛋糕，眾人擔心Kent哥太太林燕明呷醋，Kent哥說：「唔怕，太太好大方，畀個機會小弟。」最終Kent哥吃了一口蛋糕笑說：「好難食。」劇集首周跨平台直播收視19.6點，成二線劇集首播收視及升幅冠軍，Kent哥指該劇是「蚊髀」製作，出來有燒雞髀味道，希望有豬髀成就。

冼靖峰望與羅毓儀「過電」

冼靖峰與羅毓儀首次同台唱歌，情深款款對望時，羅毓儀有點尷尬及忍不住笑，她稱與冼靖峰對望很緊張，心跳加速，手腳抽搐。有否「過電」？冼靖峰表示他們劇中有很多親密場口，希望觀眾能見到他們「過電」，那就成功了。他滿意今次合唱，未來希望與羅毓儀在音樂上合作，對方識彈結他又識日文，拍攝空檔會一起作歌，私下有聯絡。

首次拍劇被稱讚，冼靖峰自覺幸運，獲前輩們及羅毓儀幫忙及提點，才有此表現，希望再拍劇，跟不同演員合作，雙線發展。

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