廖駿雄膽管手術出問題 女兒心痛父死前受苦

【明報專訊】資深演員廖駿雄前日凌晨在東華醫院離世，終年63歲。翁靜晶在社交平台公布好友死訊，透露廖駿雄在東華醫院離世，因醫院人手不足問題而走得很痛苦。廖駿雄女兒Poyi接受傳媒訪問，透露父親今年初癌病復發並擴散到胰臟，完成首次化療情况穩定，後來因膽管阻塞需入院做手術，醫生先為廖駿雄開窿設外置袋，再觀察情况，若沒問題，做內搭支架手術。

不過廖駿雄在膽管手術後持續發燒，內搭支架手術因此延期，他要從瑪麗醫院轉到東華醫院療養，待炎症康復後才轉回瑪麗醫院開刀。

坐復康巴士轉院 尾龍骨擦傷成褥瘡

Poyi稱醫院後來指廖駿雄的開窿駁喉手術做得不好，出現滲漏需重新再做，之後又因阻塞問題需在另一邊開窿，「父親那段時間不停轉院，為做檢查禁食，身體愈來愈差，後期已吞不下嚥」。

廖駿雄每次轉院未獲安排坐救護車，要坐類似復康巴士，有次因途中嘔吐大作，全身濕透令體溫下降，要使用醫療暖風機。Poyi說父親在手術後過牀時，醫護沒用過牀板，直接將他連人帶布扯過牀，令其尾龍骨位置擦傷及變成褥瘡，因身體虛弱難以癒合。

打止痛針後昏睡至離世 沒留遺言

Poyi表示父親住院期間出現腹水，醫生找不到原因，稱因同時有腸脹問題，不能做超聲波穿刺放水，待觀察再決定。其間廖駿雄因多痰照肺，發現有陰影和有肺炎迹象，曾3次因痰多封喉而呼吸困難。

Poyi稱父親住院期間出現尾龍骨凸起情况，離世前兩日因尾龍骨痛而打止痛針，打針後陷入昏睡至離世，因此沒留下任何遺言。Poyi說一家人和爸爸均以為處理好膽管問題就很快出院，專心抗癌，沒想到最後結局如此。

娛樂組