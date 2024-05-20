離婚後重返校園 為考試「露宿」街頭 具惠善車廂過夜懶得洗澡

【明報專訊】韓劇《花樣男子》39歲女星具惠善與比她年輕3歲的《來自星星的你》安宰賢，2016年因合演《吸血鬼醫生》鬧出戲假情真，同年宣布結婚，3年後爆婚變，女方認定丈夫變心，但遭安宰賢否認，終在2020年離婚收場。回復單身的具惠善決定暫時息影，然後重返校園，入讀成均館大學影像學系。日前她亮相韓國有線頻道tvN綜藝節目《優雅的人生》，自爆考試期間，每晚「露宿」車廂，早餐則在車內泡麵，甚至懶得每日梳洗，引起外間熱議。

文：蘇珮欣

具惠善於2003年考入首爾藝術大學，但為了演藝工作，半年後中途退學。2011年她考入韓國著名學府成均館大學影像學系，同樣讀了一個學期，亦以演藝工作為由申請休學，直至她與安宰賢離婚，終於2020年重返校園。相隔13年後，今年終於畢業，早前透過社交媒體公開畢業相及成績表，總分高達97.7分（100分滿分），並獲校方派發「2024年冬季最優異畢業獎」，成績相當理想。

大學畢業獲頒優異獎

具惠善上周四亮相tvN綜藝節目《優雅的人生》，分享校園生活，坦言離婚後已「沒有自己的家」，有時在車廂過夜。從節目片段可見，具惠善把座駕停泊在校園附近停車場，早上起身用濕紙巾抹臉，再用預先放入保溫瓶的熱水泡麵，匆匆食完早餐，接着返回校內洗手間刷牙和梳頭。她又展示平日上學用的巨型書包，內裏放滿日用品。

具惠善原本住在母親家中，但因位於仁川，上學需要花3、4小時往返，為了節省交通時間，專心溫習拿下第一名，所以在考試期間，寧願留在校內圖書館或車廂內睡覺。她又表示曾經租住學校附近的「考試房」，但租約期滿後，再找不到短期出租房間，最後只可繼續留在車上「露宿」，她解釋：「睡覺、換衫全在車內完成，冲泡即食麵的熱水，睡覺前一晚預先儲在保溫瓶內。」被問到在哪裏洗澡？她反問「我其實不懂，為何要每天洗澡？」她坦言不常梳洗，頭髮亦只用乾洗噴霧「去油淨化」，讓觀眾大為驚訝。

新居未入伙繼續升學

節目播出後，具惠善透過社交媒體為「露宿」一事解畫，她稱現時沒有居所，全因她在學校附近購入新屋，目前仍在興建，其餘積蓄也給家人買樓，「我正準備升讀研究院，拍戲所得財富將會花在學費及請後輩吃飯，今後也會繼續把金錢投資在學習和知識上」。