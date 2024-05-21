成「師奶殺手」 向老婆派定心丸 譚輝智承諾自律 拒絕誘惑

【明報專訊】無綫歌唱比賽節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智在3甲之中率先彈出，5月26日假九展Star Hall舉行處男演唱會。譚輝智以素人身分報稱任職廣告設計參賽，之後被揭家境富裕。父親譚握籌經營建築工程公司兼是馬主，曾經參與音樂會演出，比譚輝智更早「出道」，父子均是唱得之人。

強調無靠父蔭入行

譚輝智否認因富爸爸背後發功使他贏獎，強調沒需要帶錢倒貼入行，「以前從未想過入娛樂圈，參加比賽只是因為真心喜歡唱歌，想證明不會有困難便輕易放棄。所以不關父親事，他的心願只是想我參加比賽，不緊張輸贏。爸爸知道我從小喜歡唱歌，可是永遠躲在別人後面唱，他為免浪費了我這把聲，才鼓勵我參賽。如果沒有得獎，應該不會入行，繼續做普通人，更不會自資出歌或出碟，從沒幻想要成立公司自己捧自己」。

今個月舉行個人演唱會，譚輝智承認籌備時間較倉促，願意接受挑戰，除緊密練歌外，相信舞技可以憑不停練習補救，最擔心是忘記歌詞。

偕妻出活動增信心

39歲譚輝智公開已婚，與靚太太育有一對年幼子女，住家男形象助入屋，實力唱功加天然呆表情，成為他個人標記，獲封新一代「師奶殺手」，甚至吸引狄波拉（拉姑）加入粉絲團，絕對是《中年2》人氣王。他透露與太太夫妻檔合力投資美容生意，旗下集團目前擁有兩間分店和10多名員工，自獲獎簽約無綫後，兩邊工作同時兼顧，公司生意日常營運依賴太太處理，他任最後總決策人。

譚輝智承認自參賽後，太太的工作量和壓力相對增加，又要忙照顧子女和家庭，對於這名背後默默支持的女人感內疚。他隔空冧太太，「入行前，太太說過任我做喜歡的事，不過感覺到她現在的支持只有一半半，因為美容院生意繁重，依賴她一個人打理確實不簡單，我又少了時間陪她。雖然太太沒有微言，卻清楚知道她很辛勞，所以真心很感激。最重要是我會很自律，不會隨便受外來誘惑，有時出席活動會請她同行，讓她盡量放心」。譚輝智形容一對子女年紀尚小，對於爸爸變身歌手藝人沒有意見，當看到爸爸在電視上唱歌跳舞，兩個小朋友會大笑。

冇演技 拒絕拍劇

譚輝智視生意為首要，盡量靈活調動時間兼顧演出，暫時將其他生意大計延遲。予人感覺斯文又害羞，譚輝智不打算刻意突破形象框框，「想舒舒服服做自己，何必刻意用什麼形象？鏡頭前，可能是緊張，有點拘謹，其實鏡頭後的我都可以玩得好癲，真人都好多口水，都係講無聊嘢，識我嘅朋友最清楚」。

譚輝智自覺擁幽默搞笑基因，卻落閘沒興趣拍劇，「不介意去《獎門人》玩遊戲或者搞爛gag，甚至要我唱歌扮郭富城都可以。不過如果拍劇就一定唔掂，因為自問冇演技，好似一碌木咁」。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵