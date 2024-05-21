狄美摩亞康城處女作贏13分鐘掌聲 奇雲高士拿受勳

狄美摩亞（圖）的霸氣造型，令到同片拍檔如瑪嘉烈戈利等，都不敢站近她身邊合照。（法新社）

【明報專訊】第77屆康城影展將於本周六（25日）閉幕，入行超過40年的《人鬼情未了》女星狄美摩亞（Demi Moore）憑驚慄片《The Substance》首次角逐金棕櫚大獎，前晚舉行首映禮，雖然因故延遲20分鐘開場，直至凌晨1時才放映完畢，卻無阻觀眾熱情，全場起立鼓掌長達13分鐘，打破《破案三人行》莎蓮娜高美斯（Selena Gomez）主演另一競賽片《Emilia Perez》日前創下今屆最高11分鐘紀錄，反應超出想像。

現年61歲的狄美摩亞前晚穿著Schiaparelli「尖刺」晚裝行紅地氈，同片拍檔包括《女傭浮生錄》瑪嘉烈戈利（Margaret Qualley）或《明日之後》丹尼斯奎爾（Dennis Quaid）都不敢站在她的左邊，恐防遭其胸前巨刺擊中。《The Substance》由法國女導演歌羅拉花捷（Coralie Fargeat）自編自導，故事講述女性渴望回復年輕貌美的心願，隨着科技發達終可實現，科學家發明一種自我複製技術，任何人都可「生成」另一個更青春美麗的我，條件只有一個：每人各自享有一星期生存時間，看似很公平的規定，結果當然事與願違。

楊紫瓊韓韶禧捧場

《與狼共舞》金像導演奇雲高士拿（Kevin Costner）自編自導自演史詩式西部片《Horizon: An American–Chapter 1》同日以非競賽片姿態舉行首映禮，他率領演員施安娜米勒（Sienna Miller）、陸克韋遜（Luke Wilson）等行紅地氈，同場還有金像影后楊紫瓊、韓國女團少女時代成員潤娥、韓劇《京城怪物》女星韓韶禧及內地男星張藝興等捧場。電影放映結束，全場起立拍掌超過11分鐘，身兼多職的奇雲高士拿感動得熱淚盈眶，忍不住說：「康城就是如此獨一無二，我永遠不會忘記今晚。」他又提醒觀眾，《Horizon》整個系列共分4集，首集將於下月28日在美國開畫，第2集亦已完成拍攝並安排8月16日上映，至於第3集定於本月開鏡。

新片首映前夕，奇雲高士拿先接受法國文化部長達蒂（Rachida Dati）頒發藝術文學勳章，表揚他對電影文化事業的貢獻，又借用他的名作《護花傾情》主題曲《I will always love you》表達法國影迷對他的愛不變。