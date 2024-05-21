【開箱】《甜死人大革命》 宋飛愛懷舊 觀眾不接受

【明報專訊】美國諧星謝利宋飛（Jerry Seinfeld）自編自導自演喜劇《甜死人大革命》（Unfrosted），5月3日在影視串流平台Netflix上架，短短3日已錄得710萬觀看次數，迅即登上英語電影收視榜首，然而第二周已被波姬小絲（Brooke Shields）主演《冤家變親家》取而代之。新片以虛構方式呈現1960年代美國兩大穀物食品生產商：家樂氏（Kellogg's）和寶博士（Post）為了推陳出新而展開鬥法，「爛番茄」影評網站給予43%不及格分數，未知對首次執導的宋飛來說，可會造成沉重打擊？

家樂氏大戰寶博士

現年70歲的謝利宋飛憑監製兼主演美國國家廣播公司（NBC）長壽處境喜劇《宋飛正傳》而為港迷熟悉，劇中飾演棟篤笑演員，早餐最愛吃粟米片，《甜死人大革命》大可視為角色的延續。新片故事發生在1963年密歇根州，美國人仍視牛奶和粟米片為早餐首選，後者的兩大生產商：家樂氏和寶博士為了爭取市場而鬥個你死我活。謝利宋飛飾演家樂氏高層鮑伯，每天忙於為公司打點一切，上至構思新點子，下至安撫老闆和員工，長袖善舞的他都應付自如，就連業界的頒獎禮都成為他的囊中物。

某日鮑伯駕車途經競爭對手寶博士廠房，發現有街童跳入垃圾桶內，把工廠丟棄的餅乾和果醬吃得津津有味，他亦淺嘗一口，竟然驚為天人，從而猜測對方正在研發一種全新早餐食品：果醬餡餅。鮑伯豈可坐視不理？隨即向老闆艾迪（占加菲根飾）匯報，並邀請任職NASA的好友史丹（瑪莉莎麥卡菲飾）協助制定反擊計劃，最後兩間公司同時推出相似產品，只是取名不同，家樂氏以「普普撻」命名，寶博士則稱為「鄉村方塊」，結果前者賣到斷市，後者因「改壞名」而得不到小孩青睞，勝負立判。

《甜死人大革命》劇情雖然涉及商業間諜、行銷策略等爾虞我詐手段，其實搞笑成分居多，謝利宋飛與瑪莉莎麥卡菲開發新產品的過程亦荒謬胡鬧，觀眾且別認真看待。

事實上，謝利宋飛的劇本一向以笑話密集見稱，但受到文化差異影響，美國以外觀眾能否「懂得笑」或者「笑得出」，則視乎你對美國本土認識多寡而定。另外，戲中他對「偽登陸月球」的太空人，以及寄情聲色的甘迺迪總統盡情嘲諷，本地觀眾或許亦嫌過時。

說《甜死人大革命》是一齣懷舊喜劇絕不為過，電影以1960年代為背景，因此角色造型、表情對白，甚至演繹手法都盡量「復古」，配合七彩繽紛的布景道具和男女主角的浮誇演技，不難令人以為在重看《歡樂今宵》趣劇的錯覺。全片充斥硬滑稽的表情和懶幽默的對白，令到大部分角色看來都很愚笨無知，難怪《芝加哥太陽報》影評人Richard Roeper只給一粒星低分，更喻為「10年內最差電影」並非無因。

演員表現慘不忍睹

本片最大缺失，並非笑料過時，而是白白浪費一班喜劇演員。曉格蘭特（Hugh Grant）去年客串《旺卡》飾演小矮人，戲分雖少但表現搶鏡，至今仍為影迷津津樂道；新片扮演家樂氏的廣告代言人瑟爾，老態龍鍾加上對白冗贅，戲分多了反而令人慘不忍睹。類似情况亦發生在飾演寶博士公司話事人馬喬莉的《帶著老母去旅行》愛美舒瑪（Amy Schumer），以及《凸務Madam》瑪莉莎麥卡菲（Melissa McCarthy）身上，她倆同屬當代出色女諧星，但在超爛劇本和導演「糟蹋」下，表現呆笨欠缺生氣，令人看得很尷尬。