兩節目腰斬 朋友建議報《東張》吐心聲 陳少寶指港台「匿埋」非上策

【明報專訊】資深廣播人陳少寶於5月10日在社交平台透露主持港台節目《少寶與文狄》於5月底結束，引起聽眾的很大反應，有質疑節目結束原因。陳少寶未公開透露原因，指聽眾可直接向港台反映或向廣播處長張國財寫投訴信。後來陳少寶向傳媒爆節目停播理由，除節目調動外，有港台管理層指他口齒不清，但他主持另一節目《播好音樂》則不受影響。對此安排他感不解，指他「口齒不清」更是侮辱、莫須有罪名。

港台不滿慫恿聽眾投訴

上周六（18日）《少寶與文狄》原本是結束倒數第二集的直播，當日他接港台通知取消節目，他主持的《播好音樂》亦停止。陳少寶回覆稱港台以他慫恿聽眾投訴，違反合約條例而終止合作。港台回應傳媒稱：「港台不時有節目更替。港台感謝陳先生的貢獻。」近日陳少寶在社交平台分享TVB《東張西望》的報料表格，寫道：「大家也可以按這連結『吐心聲』，你不爭取，誰會理會？放心，我也在 『吐心聲』，這兩天會有報告。」又有立法會議員狄志遠就陳少寶事件向商務及經濟發展局長邱應樺查詢的信，以了解港台作為公營電台，即時取消陳少寶節目的決定是否正常節目調動。信中亦提到陳少寶被港台高層點名「口齒不清」，狄志遠寫道：「我們曾跟陳少寶先生會面，以我們的觀察，說他『口齒不清』確實令我們感到困惑……」

曾見狄志遠 盼港台回應市民意見

昨日《明報》向陳少寶查詢聽眾報《東張》是否有回應？他稱有朋友建議這是吐心聲渠道，故他在社交平台分享，亦有人告訴他媒體之間友好關係，未必會處理。事件發展至今，港台沒有人跟他聯絡，他形容港台繼續「匿埋」的處理手法好業餘，商營機構可以「唔睬你」，但作為公營電台對市民的疑問或投訴不能匿埋，絕不是上策，身為市民也感痛心。問陳少寶是否聯絡立法會議員狄志遠？他稱跟對方通電話後曾會面，希望事件獲處理，港台應回應市民的意見。

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