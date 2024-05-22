宣布回復單身 王灝兒與破產男友6年情告終

【明報專訊】6月迎34歲生日的王灝兒（JW）跟富貴男友葉韋彤（Tarzan）拍拖6年，屢傳婚訊。家族創立連鎖美妝店的Tarzan，前年與父母被申請破產，他跟母親去年2月被法庭頒令破產，當時JW推出新歌《陪你》，憑歌寄意撐男友，示意不離不棄。不過昨日JW在社交平台宣布回復「單身」，貼片暗示與Tarzan分手，自言13年後再嘗單身感覺滋味。JW透過經理人回應傳媒：「不回應了，謝謝大家關心。」

娛樂組

JW昨日於社交網上載旅行吃喝玩樂短片，宣布回復單身：「Almost forgot how its like to be single after 13 years of being in a relationship（處於戀愛關係13年後，幾乎忘記了單身是怎樣）」、「in my happy girl era！（快樂女生時代）」並留言：「Life is great, I'll be okay（生活很好，我會好的）」

圈中好友江若琳、姜麗文和王敏奕等給心心圖案安慰，有不少網民留言打氣，亦有人留言嘲諷JW：「之前仲講到好恩愛共患難，一破產就分手」、「男人唔可以窮」，又有以她的經典歌《矛盾一生》變「矛盾只因深愛着……你身家」。JW對分手一事透過經理人向傳媒表示：「多謝關心，不回應。」

被指拜金 激動自辯

JW以往跟Tarzan愛得高調，不時在社交網曬恩愛，早已融入男友家中，常與Tarzan在豪宅開派對招待朋友，又參與男友家庭聚會，到馬場拉頭馬，儼如一家人。JW與Tarzan拍拖期間不時被指拜金，她曾激動自辯，稱跟有錢人相戀不等於釣金龜，「大學畢業後，一直勤力工作，從來無問過任何人攞錢，亦冇問過屋企人攞錢，從來靠自己。但外間一有標籤，就忘記了我的努力」。

二人屢傳婚訊，直至Tarzan與家人被申請破產消息曝光，JW當時稱有安慰男友，沒影響感情，會撐男友度過人生低潮，繼續互相支持，「我哋講心唔講金，唔急結婚，結不結婚，我們感情依然一樣」。

今年初仍說感情穩定

去年7月，JW被指拍無綫劇《痞子殿下》跟朱敏瀚日久生情傳緋聞，她向男友派定心丸，稱兩人愛得堅定不移，感情昇華到另一階段。今年初她投資的飲品店第二間分店開幕時，Tarzan未有現身，JW稱男友有事在身。問到男友對她的生意有否提意見，她說：「很多朋友及男友都有畀意見，他在背後支持我。」

當時被問及感情事，JW仍說感情穩定，但決定將感情事低調，全力專注音樂事業和飲品生意。有網民發現Tarzan自去年10月曾跟JW同場，之後已沒有兩人出雙入對的景象。

置業雪卵非為結婚

JW除榮升老闆娘，亦被發現買樓做業主，以950萬元購入渣甸山一個單位，被問及置業是否為結婚做準備，當時她說：「間屋係畀我自己，買呢間屋係好希望想自己開心，擁有一個屬於自己的地方。」她強調沒有跟男友同居。JW今年3月自爆去雪卵，有揣測與Tarzan好事近，她解釋因未有結婚和生小朋友計劃，先專注事業，買個保險。