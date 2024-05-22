【娛樂場】《討好式戀愛》 鄧小巧親填詞反映相愛相殺

【明報專訊】鄧小巧去年加盟英皇娛樂，直至今年共推出了4首歌，包括《瀟灑》、《只記住你》、《白髮齊眉》和剛推出的《討好式戀愛》，全部由她填詞，在音樂創作方面多方面嘗試。新歌《討好式戀愛》邀得好友江海迦（AGA）作曲，令小巧經歷多個「第一次」，首次跟AGA與監製舒文合作，為MV特意找好友楊詩敏（蝦頭）上戲劇課。

趁茶敘向AGA邀歌

《討好式戀愛》是虐心情歌，小巧透露去年跟AGA茶敘時向對方邀歌，二人探討內容，她提到一段關係往往因為相愛，所以有傷害，「傷害到別人或傷害自己，不一定有意圖為之，但一定因為自己嘅內心有某種陰影。呢首歌唔係要探討對錯，只係反映人生中某個狀態」。AGA為好友創作新歌做足功課，小巧說：「佢聽番我以前嘅歌，聽我聲線的運用，又聽我喺網上歌唱節目《Singaholic》唱嘅翻唱歌，發現我會揀某啲歌翻唱，AGA覺得我對某啲歌有喜好，再根據對我聲音嘅理解，然後再寫melody」。

電腦死機致遲收歌

《討好式戀愛》早於半年前寫好，當中發生了小插曲，「佢寫好咗大半嘅時候，個電腦死咗，跟住又有演唱會，一路都未整好部電腦，一路都收唔到佢首歌，直到大概上年年尾，今年1月收到佢嘅demo，佢send咗一半畀我聽，佢話：『你睇吓呢個版本鍾唔鍾意啦？』我聽到之後，嘩，冇理由會唔鍾意！一聽就已經覺得太好聽，AGA真係寫得太好」。

歌名來自網絡搜尋

小巧透露監製舒文跟她說：「你以前唱療癒，現在唱創傷係療癒的前傳。」小巧以「有多相愛便會有多傷害」為填詞重心，兩者共同存在，「收到呢首歌時，覺得有一種少少病態的優雅，無論點都要保持微笑，就算流緊血都要保持微笑的一種狀態」。

小巧承認歌名來自網絡搜尋，歌詞靈感則來自朋友或自身過往經歷，「當你喺比較脆弱、自我價值低嘅時候，通常戀愛模式都係討好式戀愛，於是啟發咗我去寫呢首歌」。

跟舒文首合作 心情忐忑

首次跟舒文合作，小巧笑稱早已聽過舒老闆（舒文）的傳聞，「即係一隻字會唱幾百次，同一個位唱唱唱，唱到懷疑自己已經唔識唱歌等」。小巧承認邀舒文合作前心情忐忑，「會諗如果自信被擊敗會係點樣？自己承唔承受到呢？」錄音後，自覺這個決定做得太好，「因為舒老闆係對聲音、咬字好理解同清晰，佢亦都對成首歌邊一啲字、點去用力、點用感情，畀好多好實在的指導。雖然過程要做好多好多次，但我覺得係一個好滿足的過程，亦係不斷學習和吸收」。她為了新歌MV，做了很多前期工夫，MV有劇情發展，她跟蝦頭上戲劇速成班，分析角色、為角色加前置，肢體如何入戲，學習對她唱歌也有幫助。