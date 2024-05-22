宮崎駿派子代領榮譽金棕櫚獎 特朗普轟《飛黃騰達》內容失實擬告誹謗

【明報專訊】第77屆康城影展上周三揭幕當晚，大會率先頒發榮譽金棕櫚獎予兩屆奧斯卡影后梅麗史翠普（Meryl Streep），表揚她的影壇成就，昨天輪到日本動畫大師宮崎駿有份創辦的吉卜力工作室獲頒同一獎項，他派遣兒子兼《安雅與魔女》導演宮崎吾朗到場代領。同日「寒冬戰士」沙巴遜史丹（Sebastian Stan）主演競賽片《飛黃騰達》（The Apprentice，暫譯）舉行首映禮，片中出現美國前總統特朗普（Donald Trump）接受植髮手術，甚至強姦妻子伊萬娜（Ivana Trump）等場面，特朗普隨即透過律師團隊表示將會入稟控告製作人誹謗。

現年83歲的宮崎駿一向深居簡出，就算他執導《千與千尋》及《蒼鷺與少年》兩奪奧斯卡最佳動畫，他亦未有親身領獎，如今康城影展破例頒發榮譽金棕櫚獎予吉卜力工作室，他也一視同仁，僅與拍檔鈴木敏夫拍片致謝，另派兒子宮崎吾朗到場代領。大會邀請主競賽單元評審兼《絕地盟約》西班牙導演尊安東尼奧拜納（Juan Antonia Bayona）負責頒獎，康城主席Thierry Fremaux致辭時稱讚：「我們今日聚首於此，全因我們都是吉卜力的動畫粉絲。」

讚金棕櫚獎座包裝穩固

在頒獎禮上，大會播出宮崎駿自編自導4部曾於吉卜力美術館放映的短篇動畫，包括《大卷次子與小貓巴士》、《尋找棲所》、《麵種與蛋姬》和《毛毛蟲波羅》，然後輪到宮崎駿與鈴木敏夫的致謝片段，後者表示這4部作品中，有3部從未在日本以外地區放映，「都是宮崎吾朗挑選的，然後你（宮崎駿）說想在海外播出」，宮崎駿隨即否認，鈴木敏夫不甘示弱還擊：「你明明說過，所以我才到處請人播放，結果都被拒絕了。」逗得現場觀眾笑逐顏開。鈴木敏夫續說，他已委託宮崎吾朗代父到場領獎，宮崎駿聞言竟說：「可憐的傢伙，祝他好運。」

宮崎吾朗致謝辭亦貫徹兩老的幽默本色：「當《蒼鷺與少年》贏得奧斯卡獎座時，才發現沒有包裝，工作人員只好用酒店毛巾包裹帶返日本，如今看到金棕櫚獎座妥善地放在盒子內，讓我覺得很高興。」再次惹來哄堂大笑。繼梅麗史翠普和吉卜力工作室後，「星戰之父」佐治魯卡斯（George Lucas）亦將獲頒榮譽金棕櫚獎，據報頒獎儀式將在康城閉幕禮當晚進行。

前日除了頒獎禮外，多個影展單元的首映禮亦同步舉行，《聖蛛》伊朗導演亞里亞巴斯（Ali Abbasi）執導、沙巴遜史丹與《傳媒家族繼承人》謝洛美史壯（Jeremy Strong）合演競賽片《飛黃騰達》成為焦點，當電影放映完畢，全場觀眾起立拍掌11分鐘，反應熱烈。故事以美國前總統特朗普在1970及80年代紐約建立地產事業經過為藍本，沙巴遜史丹飾演年輕特朗普，謝洛美史壯扮演美國著名律師科恩（Roy Cohn），二人關係亦師亦友；《波叔出城2》瑪莉亞巴卡路華（Maria Bakalova）飾演特朗普的首任妻子伊萬娜（Ivana Trump）。

戴安古嘉新片3分半鐘掌聲

據美媒Variety報道，《飛黃騰達》涉及不少具爭議性的內容，包括提到特朗普曾經接受植髮及腰部抽脂手術，甚至強迫當時妻子伊萬娜性交等。特朗普的律師團隊昨日發表聲明：「我們將會入稟控告公然作出虛假陳述的冒牌電影人，這部垃圾片建基於早已被揭穿的、聳人聽聞的謊言。正如拜登政府提出的非法訴訟一樣，荷李活亦來干擾美國總統大選。電影內容全屬惡意誹謗，根本沒有放映甚至存在價值，只適宜丟棄在垃圾桶內。」

至於《墮樂迷城》加拿大鬼才導演大衛哥倫堡（David Cronenberg）執導、《希魔撞正殺人狂》戴安古嘉（Diane Kruger）與《黑天鵝》雲遜卡素（Vincent Cassel）合演競賽片《The Shrouds》，同晚亦舉行首映禮，不過觀眾反應未如理想，據美媒Variety報道，此片放映結束後僅得3分半鐘掌聲，感覺相當冷清。電影講述富商喪妻後難以忘懷，於是研發一種名為GraveTech的「黑科技」，能夠看穿墳墓並監視遺體的驚慄故事。

另一方面，韓國導演柳承元昨日偕新片《燥底師兄生擒富二代》續集主角：黃政民與丁海寅出席記者會，此片入選午夜單元，上集主角劉亞仁涉毒候查，今集換上《D.P：逃兵追緝令》丁海寅飾演暴力犯罪搜查隊的新銳刑警，伙拍前輩黃政民破案。