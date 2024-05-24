蕭正楠黃翠如下廚曬恩愛 方力申睇到眼冤

【明報專訊】方力申與黃翠如昨日錄影主持節目《拍檔廚房》，滕麗名與蕭正楠任嘉賓，伙拍大廚展廚藝。滕麗名表示節目中煮雞，特意找大廚惡補廚藝，上了兩堂學全隻雞起骨拆肉，並回家不斷練習，所以最近都是煲雞湯給老公飲，每煲湯落3隻雞，「平時煮家常小菜無難度，但要在節目俘虜評判是很大挑戰」。

夫妻眉來眼去暗中支持

方力申讚滕麗名做事認真，事前曾來探班了解情况，他本想跟對方合作搶分，但臨場被黃翠如搶走，「翠如說要避嫌，不可揀老公（蕭正楠）做拍檔，但兩夫妻席間眉來眼去暗中支持，翠如又偷拍老公，很多互動，恩愛得令我眼冤！」提到跟陳曉華傳緋聞，他說沒激嬲女友葉萱，證明感情很好，女友知他無蠱惑。他表示不用送禮物𧨾女友，是用愛心和真心。

黃翠如笑稱不是刻意跟老公曬恩愛，亦否認偷拍老公，只是見大家做出精美菜式才拍下靚相。蕭正楠透露節目中煮老婆最愛的鹹酸菜菜脯煎蛋，「有次打風落雨，屋企沒儲存太多食材，就簡單煮煲白粥伴鹹酸菜和菜脯，沒想到翠如食得很開心」。翠如稱自小喜歡食鹹酸菜，加上飲食方面要求不高，日常生活多得有老公下廚，煮得幾味撚手小菜。問她有否趁拍節目學煮兩味？她笑說：「我只學識講飲講食。」蕭正楠稱拍節目獲益良多，學識煮蟹和糖醋炒麵，以後可運用在生活上照顧翠如個胃，他笑說：「平時入廚都是為生存，幸運地這樣就過了10年，我回家都會煮蟹給翠如食，原來我劏蟹時幾有型，拍節目聽到有同事為我尖叫。」

記者：鍾一虹