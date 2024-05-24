《背著善宰跑》結局見面會門票炒貴300倍

人氣急升的邊佑錫亮相《劉在街頭》，大談入行心路歷程。

【明報專訊】《青春紀錄》邊佑錫與《意外發現的一天》金惠允合演韓國有線頻道tvN人氣劇《背著善宰跑》，下周二（28日）播出第16集大結局，tvN為報答觀眾支持，當晚在首爾的戲院舉行直播活動，讓粉絲與主角一起觀看大結局。

韓媒報道，《背著善宰跑》結局直播活動門票前日傍晚6時開售，5時許售票網已有癱瘓情况；火速售罄後，即出現「黃牛飛」，據報原價1000韓圜（約6港元）的門票炒高近300倍，索價30萬韓圜（約1700港元）。劇中演「金泰成」的宋建熙在社交媒體表示，「聽說有人出價15萬韓圜（約860港元），太過分了，好生氣，千萬不要買！」另一方面，《背》劇其間限定店昨日開幕，吸引逾千粉絲排隊參觀。

劇中扮演「善宰」的邊佑錫人氣急升，前晚亮相tvN綜藝節目《劉在街頭》，接受「名嘴」劉在錫訪問。邊佑錫稱《背著善宰跑》是他第一次擔正，得到大家喜愛，非常感恩，表示開播初期不管何時就寢，必定準時早上7點半起牀，查看收視率及觀眾反應。他稱最近收到許多劇本，比以往多20倍。邊佑錫不忘感謝拍檔金惠允，助他投入角色。

邊佑錫自言演藝生涯並不順利，「試過收到劇本，圍讀後被換掉角色，被導演罵許多次，自尊心跌到谷底，一度害怕鏡頭，反思是否適合演戲；每當聽到別人說出道四五年不成功，就代表不適合演戲。不想輸給這句話，於是咬緊牙關克服缺點」。