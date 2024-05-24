重拍夏里遜福《慾網危情》 積基倫荷《無罪的罪人》預告曝光

積基倫荷主演新劇《無罪的罪人》下月在Apple TV+上架，其角色跟《慾網危情》的夏里遜福相同。

【明報專訊】《斷背山》積基倫荷（Jake Gyllenhaal）繼Prime Video《威龍殺陣》後再拍影視串流平台作品，新劇《無罪的罪人》（Presumed Innocent）將於下月12日在Apple TV+上架，前日公開首條預告片。

《無罪的罪人》改編自Scott Turow於1987年出版的同名小說，講述已婚檢察官涉嫌殺害出軌女同事，1990年曾搬上大銀幕拍成《慾網危情》，由《驚天大陰謀》阿倫柏古拉（Alan J. Pakula）執導及《奪寶奇兵》夏里遜福（Harrison Ford）主演。《無》劇則由擅長律政劇的《甜心俏佳人》大衛基利（David E. Kelley），以及《星球大戰：原力覺醒》導演J.J.艾布斯（J.J. Abrams）聯合監製。約兩分鐘的預告片段中，可見積基倫荷扮演的Rusty本有幸福美滿家庭，女同事遭殺害，跟其有染的Rusty成為頭號疑犯被捕，但他不斷否認有關指控。積基倫荷的姐夫兼《回憶的漩渦》彼得沙士格（Peter Sarsgaard）、《白色通行證》露芙尼加（Ruth Negga）亦有份參演。

另一方面，《超人》亨利卡維（Henry Cavill）演出一連3季Netflix劇集《獵魔士》後辭演，《飢餓遊戲》男星李安漢斯禾夫（Liam Hemsworth ）走馬上任，接演第4季；前日公開首條先導預告片，可見到其最新造型，不過只有一個鏡頭，若要看更多內容，可能要待正式預告片推出。