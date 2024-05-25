列「妨害性自主罪」被告 住所遭搜查 賀軍翔：未與任何第三人有踰矩行為

【明報專訊】台灣男星賀軍翔近日因演出台劇《不夠善良的我們》再度爆紅，日前疑因去年參加私人聚會，與女子發生糾紛被提告性侵，警方接獲報案後，通知賀軍翔到警局製作筆錄，並將全案函送台北地檢署偵辦。昨日傳賀軍翔住所遭搜查，台北地檢署說明，賀軍翔被列為「妨害性自主罪」被告，為確保證據完整才進行搜查，已查扣手機等相關證據。賀軍翔隨後透過律師發三項聲明，表示未與任何第三人有任何踰矩行為，他全程配合偵查程序。

娛樂組

40歲賀軍翔曾被封「緋聞絕緣體」，2017年與圈外初戀女友陳怡玟奉子成婚，婚後育有兩名女兒。

疑聚會與女子發生糾紛遭提告

賀軍翔近年傳與女生有親密行為，他均否認。他去年疑聚會時與女子發生糾紛遭提告，警方日前通知他到警局製作筆錄，將全案函送台北地檢署偵辦，昨日台北地檢署為保全證據，上午指揮松山分局持搜索票，搜索被告賀軍翔住處，目前已查扣手機等相關證據。事發後，賀軍翔經紀人回應台灣傳媒，表示賀軍翔正在拍戲，以「不能影響劇組」為由，稱要等他拍完戲後才能了解狀况。不過賀軍翔正跟陳意涵合作拍《郵票與舒芙蕾》的劇組說：「這兩日沒有賀軍翔的班，劇組也在同步了解狀况中。」

聲明指全程配合偵查程序

台北地檢署將賀軍翔列為「妨害性自主罪」被告，昨日賀軍翔對此透過律師發表三項聲明，首先提到昨日媒體所發布關於「賀軍翔住處遭搜索」等新聞，是因應檢方案件進度，需查詢賀軍翔之通聯紀錄，故取走手機，以進一步釐清案情內容，賀軍翔全程配合偵查程序。

第二點是賀軍翔再次聲明，並未與任何第三人有任何踰矩行為，請媒體朋友不要再散佈不實報道，虛耗社會資源。

第三點是偵查程序期間，賀軍翔遵守偵查不公開原則，然檢方至他住處搜索一事，媒體卻提前知悉，讓他深感困擾，希冀本案承辦人員能將心比心，不要有任何違法情形。

邱勝翊一頭霧水稱震驚

邱勝翊（王子）昨日在台灣出席高爾夫球活動，他曾與賀軍翔在《全明星運動會3》同期，分別擔任紅隊與藍隊隊長，對於賀軍翔被告「妨害性自主」，他一頭霧水表示很震驚，但不知道詳情，不方便回答，他透露與賀軍翔最近一次見面是《全明星3》殺青酒會，覺得賀軍翔私下是個很好的大哥哥。