【娛樂場】華晨宇中環海濱開騷同歌迷睇日落

【明報專訊】平日有聽華語流行歌曲的香港樂迷對內地男歌手華晨宇不會陌生，他昨日起在中環海濱活動空間舉行一連三場《2024華晨宇——火星演唱會（香港站）》（24至26日），是首名內地歌手在這場地演出，共吸引6萬觀眾，相信有不少內地歌迷來港捧場。

首名90後歌手登鳥巢

華晨宇2013年參加湖南衛視《快樂男聲》奪冠，至今出道11年，創下不少第一次紀錄，2018年登北京國家體育場（鳥巢）開騷，是90後歌手第一人，去年再登鳥巢開四面台演唱會也成熱話，本月初在煙台海邊舉辦3場日出演唱會，凌晨3時開場到製作形式也創紀錄，跟逾13萬歌迷一起睇日出，場面浪漫又令人感動。他將舞台搬到香港，上次睇日出，今次在維港看日落，演唱會下午4時開始，繼續發揮無限創意。

華晨宇出道以來先後推出5張個人專輯，包括《卡西莫多的禮物》、《異類》、《H》、《新世界NEW WORLD》及去年發行的《希忘Hope》。他以《希忘Hope》傳達自己的音樂理念，大熱歌《向陽而生》收錄在這專輯，此曲被形容是一首所有人共同演唱的生命之歌，華晨宇在煙台日出演唱會也特別炮製15分鐘《向陽而生》現場live加長版，成演唱會亮點。

《希忘Hope》銷量破15萬張

《希忘Hope》專輯去年推出CD版及USB版，兩個版本全球銷量衝破15萬張，CD版在台灣五大唱片專輯榜銷售七連冠，並取得五大唱片年度top 2成績。《希忘Hope》亦獲國際唱片業協會（IFPI）認證，USB版銷量獲三白金唱片成績，CD版銷量也獲白金加金唱片成績，華晨宇的音樂實力獲認同。

《希忘Hope》在音樂風格及歌曲製作上都放了不少心血，專輯中所收錄的每首歌，都有着他對生活、哲學等內容的深入思考與探索，他用辯證式表達宇宙審美觀，讓更多人透過這張專輯聽見關於華晨宇的「希忘哲學」。專輯命名「希忘」二字，「忘」是忘記，不是期望的望，是想讓大家在聽完整張專輯後，能夠通過自我審視和帶有哲學的思辨角度，來選擇一個讓自己更舒服的生活方式。既是對美好的初心希望，也是華晨宇對大家能夠忘掉煩惱、看到生活中美好一面的真誠祝福。

歌曲帶出「希忘哲學」

專輯收錄11首歌，每首歌也帶出華晨宇的說話，其中《飛行模式》創作靈感來自他在酒吧和陌生人聊天，原來看似過得很好的人，生活也有不為人知的煩惱，愈長大愈會發現生活中充斥各種各樣的壓力，希望大家偶爾可「飛行模式」一下，感受到不一樣的風景。有趣味的《黑白藝術家》是寫給黑粉，也是提醒歌迷，不要深陷於所謂的職業黑粉引戰上，也不用跟他們講道理，可直接把這首歌發過去，說「請他們聽聽歌」，以理智做砝碼，用音樂回擊。華晨宇花了大量時間投入歌曲的細節，做了許多創意設計，將內心世界曝光，讓全球歌迷透過他的作品產生共鳴。