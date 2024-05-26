杭州巡唱剛慶祝第100場 陳奕迅因病取消昨今演出落淚

【明報專訊】陳奕迅（Eason）前晚在杭州舉行第100場《Fear and Dreams演唱會》，為慶祝其巡唱踏入第100場，於錢塘江邊36棟大廈上演巨型海報燈光騷，令船上欣賞夜景的Eason十分驚喜。Eason向團隊送上利市、演唱會紀念外套及T恤，還在衣服寫上各人名字，作為合作100場的禮物。眾人綵排時在台上大合照及切蛋糕慶祝，到正式演出唱《任我行》時，Eason激動落淚，稱每名觀眾的熱情，給其力量都不一樣，很榮幸跟大家同度第100場。不少香港歌迷希望他返港再開騷，Eason說：「一定有機會。」

鞠躬道歉

不過Eason因病取消昨晚及今晚在杭州奧體中心體育館的兩場演出；昨晚7時許，體育館內已坐滿觀眾等欣賞第101場演出，但Eason穿便服由大會主辦陪同下現身舞台，他忍不住抹眼淚，紅着眼聲音沙啞跟大家鞠躬道歉，稱自己生病了，經醫生勸諭下要休息，無奈宣布取消演出，演唱會延至5月27日及28日補場，觀眾可選擇退票或持原票入座；從外地來的歌迷，相關費用由主辦方承擔。現場不少歌迷也陪着Eason落淚，有人大叫沒關係，着他好好休息；大部分歌迷均表示不會退票，希望等他康復。

娛樂組

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