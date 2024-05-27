俄仔貼手背插針相報平安 徐㴓喬信好友可打敗病魔

【明報專訊】百老匯音樂劇《搖滾教室School of Rock》前晚假演藝學院公演，徐㴓喬和鍾舒漫等捧場。徐㴓喬與俄羅斯29歲網紅Artem Ansheles（俄仔）非常老友，得知俄仔急病入院情况嚴重，需暫停所有工作，慶幸收到最新消息，稱情况已穩定，正接受治療。

徐㴓喬知俄仔不在港，聯絡對方親戚，說他病情嚴重，沒有講具體細節，「俄仔經常健身運動，又食得健康，比我更健康。我覺得他是很堅強的人，無論人生經歷什麼起伏，都會再企起身，一定可以打敗病毒」。

俄仔昨日（26日）在社交網限時動態貼躺在病牀，手背插針新相，未有露面的他報平安：「多謝連日嚟大家嘅支持同祝福。我目前情况穩定落嚟，正接受治療。This was a very scary moment but it's now behind.」

鍾舒漫6月20日40歲生日，原本正日跟衛蘭和衛詩到英國傳福音，順道到西班牙遊玩，但接到工作會提前回港，未決定如何慶生。她早前與男友林灝軒分手，回復單身，透露不會特別期望在外地有艷遇，或者為目標主動識人。

鍾舒漫想找成熟對象

鍾舒漫稱沒有特定擇偶條件，渴望另一半在各方面都比較成熟，可引導她，「我是大家姐，習慣照顧人，現在想被人照顧，年紀不是問題，最緊要大家夾。以前不接受跟外國人拍拖，現在持開放態度，但異地戀盡量可免則免」。

記者：林蘊兒