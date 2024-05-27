入行45年曾怕被嫌老 蔡琴哽咽謝港迷不離不棄

【明報專訊】歌后蔡琴闊別香港8年，假紅館舉行一連兩場《好新琴》演唱會，前晚開鑼。她以一曲《等著你回來》為演唱會揭序幕，之後獻唱多首經典歌，包括《被遺忘的時光》、《親密愛人》和《恰似你的溫柔》等，帶動觀眾大合唱。

風趣幽默的蔡琴常與觀眾互動，教大家「巨星唱歌的結束法」，笑言唱到最後一句，拖得愈久人愈紅，又叫觀眾跟她指揮，好好把歌唱完，現場充滿歡笑聲。

蔡琴今年踏入歌壇45周年，她感性說：「什麼叫現場？我蔡琴唱一唱就少一場，這就叫現場，每一次我也珍惜跟大家相聚機會，一年又一年過去，我居然唱了45年。演出生涯裏面，我有過風光，也有過低谷，但是永遠不變是你們，你們總是跟我一起……」她忍不住眼泛淚光哽咽說：「不要笑我，這麼愛哭……我心裏……告訴大家，唱歌不是我本來意願，我以為會當畫家。既然做了這一件事（當歌手），一做就要做好。有時我會想，再來香港，有人會嫌我這麼老還在唱嗎？我不在乎，香港是我的福地，你們是最會欣賞蔡琴的人。不管怎樣，我要告訴你們，你們給我這一份不離不棄的鼓勵，對我來說有多感動。」觀眾大聲拍掌及大叫：「蔡琴，我愛你！不哭，你哭我也哭了。」蔡琴說：「我能夠站在這裏把好歌唱給大家聽，你知道我是什麼感覺嗎？我覺得，今天，活得夠值得了。」繼而獻唱《掌聲響起來》為演唱會作結。

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