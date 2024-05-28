蕭正楠抗拒老婆黃翠如吻洪永城 冼靖峰憶跪地咀羅毓儀避身高差

【明報專訊】鄭則仕（Kent哥）、樊亦敏、蕭正楠、冼靖峰及羅毓儀昨日坐花車巡遊中環至尖沙嘴，為劇集《神耆小子》宣傳。冼靖峰重提劇中獻熒幕初吻給「前輩」羅毓儀，由於開工四五日就拍親熱戲，故大家既緊張又尷尬。問兩人身高差距大，拍吻戲會否辛苦？冼靖峰笑說：「當時我跪低，她坐低，避開了身高問題。」羅毓儀笑稱與冼靖峰配搭被觀眾封為最萌身高差，「我聽到粉絲說無眼睇這場咀嘴戲」。冼靖峰相信自己的粉絲不會呷醋，理解他為劇集演出，又指很享受每晚回家追看自己作品的感覺，非常不捨劇集快將播完。羅毓儀也珍惜每周跟劇組宣傳，希望以後都繼續相約大家食飯。

蕭正楠與傅嘉莉也有吻戲，但點到即止，拍攝時一take完成。問到太太黃翠如可有監場？蕭正楠說沒監場和備案，指兩夫婦都是同行，明白工作需要，但不讓翠如睇吻戲，「她追劇時，去到那一幕會叫她斟杯水」。談到老友洪永城看到太太梁諾妍演吻戲好激動。蕭正楠笑說：「可能洪永城無乜經驗啦！翠如拍吻戲，我就不會有這些反應，但希望她的對手不是洪永城，可以吻個好一點！」

Kent哥有戲癮 盼半年後再拍戲

Kent哥拿出「貓紙」讚關曜儁、羅永健、朱斐斐及尹詩沛演技好。拍檔樊亦敏稱Kent哥每晚都在群組點評大家的演出，好似馬評家一樣，但很少提她，令她擔心自己是否演技差，Kent哥說：「蕭正楠、樊亦敏平均都很好，不知如何點評。」樊奕敏指大結局當晚是其農曆生日，願望劇集收視好，也期待再與Kent哥合作。Kent哥表示仍有戲癮，希望五六個月後再接新劇，不用再等5年。

記者：鍾一虹