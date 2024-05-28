三度淚灑紅館 無懼重提失婚經歷 蔡琴澄清冇追求柏拉圖式婚姻

【明報專訊】台灣歌后蔡琴在紅館舉行一連兩場《好新琴》演唱會，前晚尾場，其間三度感動落淚。蔡琴邊唱歌邊細訴人生經歷與感受，自爆因長年累月演出，有兩個職業病，包括雙眼很怕強光，影響視力不太清楚，當台上燈光調暗，需勞煩工作人員攙扶回後台。雙腳拇趾骨外翻移位，不能穿高跟鞋跳舞，她拉高長裙示意只可穿白色厚踭短靴。

唱畢《夢裡相思》，蔡琴眼濕濕說此歌連繫她父母之間的情感故事，很大感觸。向來鮮有提及家事的蔡琴，前晚特別介紹妹妹的兒子（暱稱多多）出場，透露姨甥從小跟隨她四圍演出，慨嘆時光飛逝，「多多當年只有9歲，有日他突然唉聲嘆氣，原來是他以為一輩子都要當阿姨的僕人」。

嘆努力唱歌 外界只關心可笑的婚姻

演唱會尾段，蔡琴唱《你的眼神》，忍不住再度落淚，說入行45年，經歷過最風光與低潮期，最深刻是某年父親過身，同年她的唱片銷量很差，公司把她列入黑名單，跌落人生谷底，但仍認為自己算是幸運的人，「當時唱片公司不要我，點算好呢？難過了很久之後，決定再站起身。蔡琴唱了很多好歌，原來流傳的卻只有我可笑的婚姻，相信不少男人或女人，都有我相同的遭遇，想跟別人傾訴，卻可能被朋友覺得煩。自己痛過之後重新站起來，能再唱歌給大家聽作個安慰，所以回到台上是對的，最重要是你們，永遠跟我在一起，每份不離不棄的鼓勵，對我來說是最大感動和力量」。蔡琴唱出最後一首歌《恰似你的溫柔》，全場觀眾大合唱，她被現場氣氛搞喊，第三次流淚。

不滿內地報道愈說愈誇張

蔡琴完騷後受訪，提到在台上談及以往婚姻經歷，失婚兩次的她稱不介意說，只想表達個人真正感受，「我都67歲（12月），沒什麼好怕。只是把那時候真正的感受跟大家說出來。我向來非常安分，不走歪路、不應酬，不刻意討好他人。可是我的婚姻是被背叛，早年內地的報道有錯，說我想要柏拉圖式婚姻，神經病嗎？當然沒有這回事，真是笑話，後來愈說愈誇張。那時候很難過，因為覺得自己努力唱歌多年，好像什麼都沒有了，只餘下不實的八卦」。

蔡琴否認堅強，只是愛自由，能自主獨立，她不是女性主義者，對男人不會很兇，「我有才華有觀眾，應該再站出來唱歌，不可再沉溺於悲傷中。好幸運我再上舞台，用歌聲安慰別人，明白人生有順境亦有困難，才是一場完整的旅程，會好好珍惜」。蔡琴最開心見到有年近100歲的長者入場由頭看到尾，開心自己歌曲能橫跨四代人，深受感動。提到在台上喊了3次，她承認喊到差點控制不到。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

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