【娛樂場】內地劇《照亮你》 陳偉霆章若楠譜救火情緣

【明報專訊】消防救援題材電視劇一向深受觀眾喜愛，無綫的《烈火雄心》系列叫好叫座，被視為經典港劇。近年內地亦有多部以消防員為背景的劇集成熱話，包括前兩年的《追光者》、《藍焰突擊》與《你好，火焰藍》；去年楊洋、王楚然主演的《我的人間煙火》、黃景瑜和張婧儀的《他從火光中走來》，以及陳偉霆（William）和章若楠《照亮你》，都有不俗口碑。

互相治癒 照亮彼此

《照亮你》改編自作家筱露的原著小說《時光如約》，劇情講述消防員靳時川（陳偉霆飾）10年前在一場地震中跟搜救犬「追風」拯救了徐來（章若楠飾），為安撫受傷的徐來，靳時川答應了對方的「十年之約」。兩人10年後相遇，徐來成為新聞記者，千方百計回靳時川身邊再續前緣。

徐來其後以國際訓犬師身分成靳時川拍檔，在消防救援支隊組建搜救犬隊伍，她把自己的搜救犬「平安」送給靳時川，讓他從多年來失去小伙伴「追風」的陰影中走出來。二人經歷不同的緊急事件，不斷面對生死考驗，感情迅速升溫，在相處中互相治癒，成為照亮彼此的光。

壁咚濕吻甜到漏

《照亮你》播映時獲好評，陳偉霆12年前於電影《救火英雄》演年輕消防員，如今是《照亮你》中冷靜穩重的消防隊長。劇中救災場景逼真之餘，加入了「搜救犬」演出，陳偉霆與章若楠組成甜蜜CP，有不少溫馨窩心場面，更有壁咚濕吻等鏡頭，火場以外，燃起熾熱愛火，掀起一片追劇潮。

陳偉霆自言跟消防員這份職業很有緣分，入行前曾報考消防員，因未能通過視力測試，無緣投身行業。他有份參演《照亮你》，就如同達成自己夢想一樣。

陳偉霆變怕醜仔

劇集着重刻畫消防員的真實工作日常，又有多場大型救災場景以真火實境拍攝。陳偉霆開拍前特別控制飲食和積極健身，塑造符合消防員的形象外，亦有體能來迎接拍攝的挑戰。

陳偉霆跟章若楠首次合作拍劇已有默契，甚至有網民指「入戲太深」，希望他們發展成真情侶。有「初戀女神」之稱的章若楠在劇中主動出擊，一步步攻陷高冷性格的陳偉霆。對於章若楠三番四次在劇中大膽表白，陳偉霆說拍攝時感到非常害羞，不敢正視對方的眼睛。

《照亮你》 逢周一至五 晚8時35分 港台電視31播映