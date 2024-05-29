鍾嘉欣戥舊愛伍允龍爆紅高興 保持朋友關係不怕老公呷醋

【明報專訊】鍾嘉欣從加拿大回港一個多星期，前晚出席品牌代言續約儀式。她日前在社交網上載電影《九龍城寨之圍城》的戲票相，大讚好看。問到捧舊愛伍允龍（Philip）還是緋聞舊愛林峯場？她笑說：「我捧晒所有演員場，這部戲有很多好演員演出，配搭非常好，我睇完『嘩！嘩！嘩！』叫出來，點解咁好睇㗎，劇本寫得很細膩，包含兄弟情、親情及九龍城寨歴史，Philip、阿峯都演得好好呀。（伍允龍飾演王九獲讚好戲？）太好啦！每個演員一直都很好，Philip等到這角色，戥他高興，他的價值一直都在，只是等待角色，他的長髮造型很好，角色很適合他演，真的以他為榮。」

8月廣州開騷緊張又興奮

伍允龍早前笑稱獲鍾嘉欣支持，但信息只留三個字「做得好」。鍾嘉欣笑說：「只要我見到覺得好的事，便會傳短訊給他，大家仍是朋友，聖誕節、生日都有送祝福。（不怕老公呷醋？）不會，老公很有自信，而且我們也很專一。（可有約伍允龍食飯慶祝？）不需要，我返港這一個多星期很忙，拍了一個廣告，去廣州做宣傳，為8月10日廣州演唱會開會，又為新歌錄音，真的沒時間。」她稱10年沒開演唱會，心情緊張又興奮，現正努力編排歌單，希望帶給歌迷正能量和童年回憶。會否辦香港站或去其他地方演出？她說：「希望，是我的目標。（會否請嘉賓？ ）暫時未想這問題，但想爭取更多時間唱歌給大家聽。」

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳