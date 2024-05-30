宣布離婚後首露面 強調冇第三者 郭晉安與歐倩怡金錢分配早有共識

【明報專訊】郭晉安與歐倩怡5月初宣布離婚，結束18年婚姻。失婚的郭晉安已收拾心情，重新出發接演無綫新劇《金式森林》，昨日首度公開露面，見他左手無名指戴着疑似婚戒。他開腔剖白與歐倩怡和平分手，不涉及第三者，分開原因是雙方需要有自己的進程，一對子女跟他生活。對於被指分居前，轉移股票避分身家，郭晉安稱關於金錢分配或贍養費，早已跟歐倩怡溝通好，大家毋須猜測。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

郭晉安（安仔）兩年前拍完劇集《回歸》後，今次再跟監製林志華合作，新劇《金式森林》題材圍繞家族承傳和陰謀，他是大家族裏的一分子，羅蘭演其母親，羅天宇、陳浚霆、何廣沛及莊子璇演他的子女，又跟陳曉華發展忘年戀。兩年無拍劇是否留時間處理家事？安仔說：「例如呢？（因為離婚？）都處理好晒。」問到跟歐倩怡離婚原因？他說：「原因是我們兩個人之間的事，知道大家都關心，我們雙方需要有自己的進程。」他透露與前妻和平分開，大家傾好了所有事，彼此都知道對方的事，歐倩怡亦都明白、子女都明白，多謝大家關心。

子女有否不開心？安仔說：「現在我和仔女一齊住，相處得很開心，8月我會陪大仔去英國讀書開學，監製好好，安排我盡快拍完去英國，之後再回港照顧細女。」談到離婚後心情，安仔表示已經無事，「都兩年前啦，過去了，大家現在生活得好好，各自有自己的生活」。

避談轉移股票避分身家

安仔否認有第三者，稱外界的猜測，不會理太多，離婚是私事和家事。談到有傳安仔離婚前，將與胞姐創立的保健品公司所擁有的股票轉移給家姐，想減低分家產風險，他表示：「這些事我和Cindy（歐倩怡）一早已溝通好，大家都知對方發生了什麼事，所以大家不需要猜測。（贍養費有否爭拗？）我們知道㗎喇，其實有什麼都是我和Cindy溝通的事，大家不用擔心，不如大家擔心我咁耐冇拍劇，會不會緊張啦。」

安仔反問大家有否掛住他，又透露拍新劇心情緊張，因劇中有幾名已長大成人的子女，跟他現實中一對10多歲子女有差距，有點不習慣，幸好一班「子女」見面時即叫他daddy，帶動他投入角色。

陳曉華體會忘年戀壓力大

陳曉華與莊子璇分別演安仔太太及女兒，陳曉華稱新劇開拍消息日前傳出，沒想到網民反應大，熱烈討論，令她對今次演出有新睇法，體會到身為忘年戀當事人壓力好大。她自言隨着年紀慢慢成熟，揀對象不介意年紀老嫩，最緊要夠專一、人品好及溝通到，笑說：「我想找靈魂伴侶。（郭晉安回復單身，有機會？）嘩！我努力拍劇，要好認真面對角色，想偷睇安哥劇本寫乜。」

莊子璇否認冇份參與港姐招募

首次拍劇的莊子璇表示好緊張，會做好準備，不想拖累劇組進度，「劇中演戀愛腦，未知男友是誰，很期待跟『安爸爸』合作，因為自小是對方粉絲，從小睇他演戲」。陳曉華笑言已落柯打，要求莊子璇以姐姐稱呼她，不准叫繼母，也有跟對方分享拍劇心得，「我都是學習中，最重要留意身邊每個演員，個個演技爐火純青」。莊子璇與同屆港姐亞王怡然、季軍王敏慈被指形象差，遭飛出新一屆港姐招募宣傳，莊子璇否認：「今年宣傳想請男藝人幫手做招徠，之後宣傳我會參與。」

何依婷學做霸氣少奶

羅子溢劇中跟何依婷和何廣沛雖有三角關係，但只輕輕帶過，他演的家族管家只向錢看，笑言：「應該是之前拍《婚後事》、《家族榮耀之繼承者》，用盡談情戲配額。」何依婷透露劇中為錢放棄未婚夫羅子溢，轉投富家子何廣沛懷抱，幫手爭家產，開工前要練做少奶霸氣，笑說：「我現實中也是人妻，只是一個稱呼，在家中沒有霸氣，內心仍很少女。」

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