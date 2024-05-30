嫌「小如豬」穿背心太暴露 呂爵安拒認「妹控」辯解擔心着涼

【明報專訊】呂爵安（Edan）昨日到尖沙嘴以代言人身分出席護理品牌活動，吸引逾百粉絲到場。有噴香水習慣的Edan介紹產品時表示「Dream Girl」香味是他夢寐以求的女生味道，清新脫俗有仙氣。他受訪時解釋只是照稿讀，現實中找女朋友，理想要求既樣靚又要有內涵，「首先看對方性格，最緊要大家夾得來，價值觀相同，拍拖是大家共同生活成長經歷。現在我工作很忙，加上這身分很難拍拖，對感情事隨緣，不會指定另一半是圈內還是圈外」。

完成MIRROR世界巡迴演唱會，疲倦的Edan會浸浴紓壓，又趁冲涼時唱歌和練氣。會否在浸浴時直播冧粉絲？他笑言如果浸在水中長時間只露頭肩位置做直播，可能會浸到皺皮，都是交給最喜歡出浸浴帖文的隊友盧瀚霆（Anson Lo）負責。

Edan的19歲胞妹「小如豬」最近與朋友到泰國旅遊，在社交網上載穿小背心照片，Edan秒回留言「太暴露」，被網民嘲笑他妹控又發作。Edan解釋只是擔心妹妹穿背心會着涼，強調「小如豬」已大個女，不會管制她的衣著，若他有女友，對方衣著性感也不會干涉。他被笑將來必定似家長緊張「小如豬」的戀事，Edan說：「大家都知妹妹從未拍過拖，是『A0』。因為我，沒有人敢追她，亦好難介紹男仔畀佢，或者要介紹和尚。將來感情事隨她喜歡，揀男友我只會幫眼，不需要過我關。」

記者：林蘊兒