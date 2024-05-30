男團LOONG 9見面會6月復辦 冼靖峰期待全員重聚表演冧粉絲

【明報專訊】冼靖峰、譚輝智與爸爸譚握籌、古淖文、顏米羔、何沛珈和關楓馨等昨日出席無綫籌款節目《萬眾同心公益金》記者會。談到男團LOONG 9原定4月在港舉行的見面會臨時取消，現宣布6月9日復辦，12子首次全員露面，冼靖峰預告屆時除跟粉絲握手，還有跳唱表演，「我非常期待，因比賽後未見過班隊友，只靠信息聯繫，好掛住他們」。

譚輝智偕父表演嗌緊張

譚輝智首次父子檔公開獻唱，跟羅啟豪與羅母同台合唱，他心情緊張，「爸爸成日唱歌不用太多練習，我做直播騷壓力很大，要在家中多練歌」。對於他在《中年好聲音2》三甲中首個開演唱會，被指因有富爸爸做後台，譚輝智否認：「不關我阿爸事，我阿爸冇咁搏，誰可以開騷我們冇權話事，是公司決定。 」

顏米羔撐譚輝智毋須靠爸爸開騷，「若要自high，根本不需要參加比賽，可以直接開騷，我不相信傳言，覺得是譚輝智向公司自薦」。

關楓馨否認戀港隊前欖球員

關楓馨首次擔任直播騷司儀，與前輩森美、何沛珈和何廣沛等拍檔，感幸運及安心，現在讀報紙勤練咬字發音。何沛珈與關楓馨合作拍旅遊節目建立友情及默契，她會向好姊妹分享做司儀經驗。

關楓馨傳戀上港隊前欖球員徐灝晴，她笑着否認：「不是真的，大家是朋友，朋友不是男就女，之前又跟孔德賢傳緋聞，嚇到身為司儀之一的他今（昨）日不敢來活動。」她承認有追求者，擇偶條件最緊要夾，心地好，對朋友好，視爸爸關禮傑為擇偶指標，若有心儀對象會先給媽媽過目。

記者：鍾一虹

攝影：劉永銳

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