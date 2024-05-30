《異星戰境》稱霸Netflix收視榜 《柏捷頓家族3》冧莊 《黃金神威》登頂

珍妮花露柏絲近日諸事不順，被指婚姻觸礁之外，新碟又銷量不濟，幸主演電影《異星戰境》在Netflix首播旗開得勝。

【明報專訊】影視串流平台Netflix昨公布5月20至26日的一周收視，珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）雖然飽受離婚傳聞及巡唱和新碟銷情欠佳等問題困擾，主演的新片《異星戰境》（Atlas）除了是上周英語電影榜收視冠軍之外，亦冠絕Netflix所有節目。分上下兩部分推出的《柏捷頓家族：名門韻事》第3季，蟬聯英語節目榜首之外，首兩季及前傳亦同時上榜。

珍妮花露柏絲與《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）被指婚姻觸礁，前者早前推出的新專輯銷量未如理想，巡迴演唱會部分場次亦無故取消，據美媒報道，原定跟賭城拉斯維加斯MGM Grand簽訂明年駐場演出的新合約，後者亦正重新考慮。

珍妮花露柏絲伙拍《Barbie芭比》劉思慕主演的新片《異星戰境》，卻一洗前者頹風，本月24日在Netflix上架，短短3日錄得2820萬觀看次數，除了是英語電影收視榜冠軍，亦是上周Netflix所有節目中成績最好。英語電影榜亞季軍均為動畫，分別是《好想變成獨角獸》及《冰河世紀3：大威龍駕到》，不過後者在港區Netflix未有上架。另外，波姬小絲（Brooke Shields）主演的喜劇《冤家變親家》，之前連續兩周登頂，上星期回落至第4位。

千玗嬉兩劇上榜

《異星戰境》講述珍妮花露柏絲飾演傑出數據分析師Atlas Shepherd，不信任人工智能（AI），但因追捕叛變機械人的任務出錯，AI似乎成為她的唯一希望。

上周在Netflix觀看次數僅次於《異星戰境》則是《柏捷頓家族：名門韻事3》，錄得2530萬觀看次數，蟬聯英語節目榜首。《柏》劇第3季共8集，分上下兩部分推出，下月13日播出餘下4集，有望將收視進一步推高；事實上《柏》劇第1季位列亞軍，第2季佔殿軍位置，就連《夏洛特王后：柏捷頓家族前傳》亦位列第8，《柏》劇系列可說捧場者衆。紀錄片集《外遇謊情色：交友網洩密醜聞》則排第3位，至於收視黑馬《馴鹿寶貝》，上架7周仍停留在收視榜第5位。

改編自同名漫畫的日本片《黃金神威》，由《今際之國的有栖》山崎賢人、《邁向未來的倒數10秒》山田杏奈、《366日》真榮田鄉敦及《交響情人夢》玉木宏合演，講述在北海道邊境，退役軍人和愛奴族少女結伴，與邊緣人和叛軍競相尋找寶藏，而藏寶圖就隱藏在不法之徒的刺青裏。《黃》片本月19日在Netflix上架，一周錄得730萬觀看次數，成為非英語電影榜收視冠軍；亞季軍的土耳其片《寧靜避風港2》及印度電影《夠薑空姐》同樣新上架，分別錄得630萬及540萬觀看次數。

非英語節目方面，《晝盲神探》柳俊烈、《有利的詐欺》千玗嬉及《魔鬼對決》朴正民等主演的韓劇《The 8 Show》以480萬觀看次數登頂，日本動畫《鬼滅之刃》及土耳其劇《真愛下一位》分佔亞季，另一日本動畫《餓狼傳：孤狼之道》位列第9。上周除了《The 8 Show》稱冠之外，千玗嬉伙拍《我的室友是九尾狐》張基龍主演《雖然不是英雄》，亦以160萬觀看次數排第6位。金智媛和金秀賢主演的《淚之女王》在韓國早已播出大結局，但在Netflix上架12周，依然在十大收視榜位列第8。

2023下半年《斷網假期》登頂

另一方面，Netflix上周公布2023下半年的影視收視排名；電視節目方面以日本漫畫改編的美劇《One Piece》成績最好，錄得7160萬觀看次數。第2至10位順次為《親愛的孩子》、《百變艾琳》、《怪盜羅蘋3》、《獵魔士3》、《性愛自修室4》、紀錄片集《碧咸傳》、動畫《可可瓜唱兒歌》、《維琴河5》及《依法犯法2》。電影方面，大明星掛帥最能吸引觀衆，金像影后茱莉亞羅拔絲（Julia Roberts）主演的《斷網假期》錄得1.21億觀看次數登頂，並且成為Netflix歷來最高收視電影第5位；「神奇女俠」姬兒加杜（Gal Gadot）擔正的《攻心諜戰》，則以1.09億觀看次數佔亞軍。第3至10位順次為《蜥蜴伯伯里歐》、《無處逢生》、《我老婆全家都係賊》、《狂怒沙暴》、《血色蛻變》、《殺手》、《全家變身大作戰》及《波士BB：又再開工》。上述電影中，《蜥》《波》兩片為動畫，《蜥》片則由成龍主演。

根據Netflix公布的資料，去年下半年度全球共收看900億小時節目，比上半年少了30億小時；非英語電影及節目佔了整體近三分之一收視，其中韓國、西班牙及日本影視作品最吸客，分佔9%、7%和5%。電影方面，西班牙片《無處逢生》成績最好，並成為Netflix歷來最多人收看的非英語電影第3位，電視節目則由德國劇《親愛的孩子》領先。