兩屆金像影帝不言休 鄭則士自認貪慕虛榮想繼續攞獎

【明報專訊】鄭則士是兩屆香港電影金像獎影帝，先後憑《何必有我？》及《三個受傷的警察》獲此殊榮，演技絕對無可置疑，從影48年，歷盡風浪，更曾因合資開電影公司欠債過千萬。73歲的他表示20年前已收火，但目前並非養尊處優，反而仍在拼命搵錢養老婆，因仔女已長大有他們的天地，既然仍要為生活無得退休，亦貪慕虛榮想繼續攞獎，決定做到生命終結，也想將演戲經驗傳承給年輕演員。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

鄭則士（Kent哥）表示現在拍電視劇或電影均不是為戲癮，即使曾兩奪金像影帝，仍渴望攞獎，他說：「我認為永遠都是之後才是高峰期，就好像攞獎，當攞獎後落台就結束，已成過去，最重要是明年、後年或以後能否再攞獎，希望永遠在面前。不要睇我70幾歲，仍想做得更好，依然貪慕虛榮，獎有得攞就攞，不是要跟人爭，但如果70幾歲做得好，仲有獎攞，有什麼問題？臨老畀個獎我高興吓，得唔得先？唔得咪算囉！要平常心看待自己，一定要抱有正面希望。」

希望永遠在前面

Kent哥指過去已過去，只是一個里程碑，會把經歷積累下來，再向前走，既然一把年紀，有的是經歷，希望可以幫到年輕一代，少走些彎路達到目標，他說：「前輩有需要提醒後輩，自己在這個行業能生存了幾十年，都是觀眾給予的，需要延續生命，觀眾才會擁護，希望年輕一輩可以跟上來，發揚光大，令觀眾繼續支持，行業才有機會發展。」

「肥貓」角色名成利就

Kent哥表示不止演出電視劇，去年亦參演了3部電影仍未上映，包括《焚城》、《誤判》及《談判專家》，還有目前仍在拍攝的《守闕者》。他稱入行至今從不抗拒任何事，有人找他演出，做到就會接，不會揀劇本，「誰會知道個劇本一定不好呢？很多大製作、大卡士不一定賣座，但有些不起眼的反而會爆出，不能蓋棺定論，結果未出很難講好或不好，所以有機會就會做」。當年在電影《何必有我？》飾演「肥貓」一角名成利就，但Kent哥表示不會當這角色是自己的經典，只當是演藝路上一個里程碑，「事實上『肥貓』一角帶給我好多嘢，1985年拍攝，翌年攞金像獎影帝，到2003年仍有作品飾演『肥貓』，過程中有4套電視劇及3套電影，橫跨十幾年，為我帶來很多榮耀，讓大家記得我，但我不是就咁就完，這個只是我其中一個畀人記得的角色」。

當監製會發癲爆粗

Kent哥笑稱現在已沒以前般那麼好火氣，而且已經收火20年，因純粹只做演員，只要做好自己，導演滿意，責任已經完成，就很開心。但當監製卻不同，要顧及很多方面，編導演甚至製作都關自己事，就是另一回事，他說：「會發癲的！當你一時之間有很多事要處理，如拍得好不好，演員演得好不好，都關自己事，加上控制製作費，有否超出預算等，如有事發生，是會講粗口罵人。當然所有事情都有因有果，要先講因。」他表示拍電影是為搵錢，如說他為情意結就太高尚了，目前仍有人在找他監製電影，但嫌製作一部電影要花兩三年時間，也不知能否執到手尾，「做監製很多時不可以走開，從籌備、開拍到完成，時間太漫長了，講真，我仲有幾多年可以在鏡頭前演戲？如果問我，我希望可以做到死嗰日，因為仍需要生活，沒有退休能力，也不想仔女養我；我都做過年輕人，後生時要為屋企，希望現在新一輩是為自己活得好，找到自己的方向和人生」。

屋企是避風港

曾因合資開電影公司欠債逾千萬，Kent哥表示是人生最低潮，「不要緊，這件事話畀我聽，人生有高有低，在我立場上選擇去負責，做完件事點衰都唔緊要，負責清楚搞掂，件事就完，等於過去，同攞獎道理一樣，永遠向前望，想想之後會點，因為仍有路要行，想抬起頭話畀人知我已經OK，還可以出來又做過」。他稱家人肯陪伴捱過這段日子十分緊要，所以可以話畀大家聽，最後能陪伴的都是親人，而且義無反顧，「除非你是衰人，令到他們個個都不開心，如果不是，屋企永遠是避風港，這是無可置疑的，我最感謝的是太太和媽媽」。

信好戲定有觀眾支持

Kent哥認為電影業最好的年代是當年百花齊放，每個人做自己擅長的事，不會一窩蜂做同一件事，「跟風一定死得好快，就好似當年徐克導演的《倩女幽魂》，一套得，個個就走去拍鬼片，製作費愈拍愈大，搞到個個都回唔到本，玩跟風遊戲一定好大鑊，這個遊戲最後贏家只會是帶風向的人，跟風就全部瓜老襯，人貴自知，拍些自己擅長的題材，不要一個得，個個去拍」。他亦寄語一眾後輩，應該相信好戲始終會有觀眾支持，「如不是這樣，我們拍戲就是戇居，如果我們都不相信這簡單道理，為什麼還做這行？所謂夢工場，電影或電視都好，就是要做到別人想發的夢，我對這行仍有憧憬，認為只要大家有新想法，接到地氣，配合手法及方向，混埋一齊定會變成一個好劇本」。