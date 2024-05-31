拍少年不雅片案 兩罪判刑7個月緩刑3年 炎亞綸遵守承諾 持續貢獻社會

【明報專訊】38歲台灣男星、前飛輪海成員炎亞綸去年6月捲性醜聞風波，被網紅舊愛耀樂發文控訴，稱16歲與炎亞綸交往時，被強行奪去第一次，還被拍下私密影片兼外流至網絡。耀樂隨後就事件報案，炎亞綸被士林地檢署起訴「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」；「強制性交」去年12月已撤控。昨日案件完成審訊，炎亞綸兩項控罪被判刑7個月、得易科罰金（繳錢代替入獄服刑），緩刑3年。炎亞綸透過經理人公司回應：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

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炎亞綸被控2017年12月至2018年6月間，拍下與耀樂的性愛影像，違反「製造少年為性交行為之電子訊號罪」、「意圖散布而持有少年性影像罪」兩罪。

案件去年12月至今年5月間審理。今年3月炎亞綸與被害人三度調解並達成和解共識，雙方簽署保密條款，不對外透露和解金額。炎亞綸當時回應傳媒：「雙方以最大的誠意，達成一個雙方滿意的結果，金額不方便透漏。」

耀樂則回應，「這案件已經持續了好一陣子，只希望這案件可以盡快落幕，希望可以回歸正常生活」。

認為無再犯之虞 給緩刑機會

據台灣傳媒報道，被害人於審理期間表示願意原諒炎亞綸，並同意給予緩刑機會，法院認為炎亞綸初次犯罪，歷經偵審程序、科刑宣告及賠償，應能深切體認犯罪的嚴重性，應無再犯之虞。因此諭知炎亞綸於緩刑期間付保護管束，並履行調解筆錄內容，包括賠償的承諾，若未遵循履行，檢察官得依法聲請撤銷緩刑。

審訊後，炎亞綸透過所屬經理人公司晴空鳥表示：「感謝在司法程序中，檢察官審閱我方提出之事證，確認炎亞綸並無強制性交、偷拍、散佈影片與恐嚇乙事，而於審理中法官對於合意拍攝影像等事實，亦了解炎亞綸是因不熟悉法律，且積極與告訴人和解，最終給予緩刑處分。」炎亞綸再次感謝法官明鑑，與社會大眾關心，「對於自己絕對沒有做的事情，再次謝謝法官的明鑑，與看見自己誠心檢討自我」。至於未來規劃，炎亞綸表示：「將遵守先前聲明承諾，持續透過自身影響力貢獻社會。」

耀樂生活回歸正常 曬新歡合照

去年6月，耀樂發長文爆料後舉行記者會，炎亞綸突襲現身，當眾兩度向耀樂鞠躬道歉。此後炎亞綸演藝事業受重創，被褫奪十大傑青當選資格外，工作全面叫停。至今年初，炎亞綸在台灣逐漸回復演藝工作，4月到澳門舉行見面會，門票一票難求。

耀樂亦回歸正常生活，不時在個人社交平台分享近况，上周透露到杭州參與青年商會活動，前日又貼出跟新歡的親密合照，男友從後攬實他，兩人對鏡自拍，並說：「舊的不去，新的不來」。昨審訊日，他下午上載獨照，留言：「今天台北天氣很好，很適合出去走走。」