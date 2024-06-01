林峯預告年內開騷 邀《城寨》兄弟做嘉賓

【明報專訊】林峯近期成影視大忙人，劇集《家族榮耀之繼承者》播映中，電影《九龍城寨之圍城》贏口碑及票房，成為全城熱話，昨日他亮相電動汽車品牌發布會，為新車主持揭幕禮。

林峯表示喜歡享受駕駛樂趣，如果放假不用開工，會接載太太張馨月與女兒Luna一家三口到郊外旅行樂聚天倫，因此首選寬敞舒適、安全寧靜又符合環保的家庭車，「以前喜歡駕駛跑車，自從有了小朋友，會揀坐得舒服的電動車，讓女兒安坐車上的BB座位，舒服地看電視。我多數載她去郊外玩，讓她多見識，但尚未試過一家camping，間中也會約一班好友，自駕遊穿州過省看風景」。他笑言考慮撇低快4歲的女兒，與太太二人世界挑戰野外三日兩夜的求生之旅。

繼續操練期待拍《城寨》終章

談到主演電影《九龍城寨之圍城》票房氣勢如虹，林峯感激台前幕後參與，最深刻是早前隨團隊出席康城影展，聽到主辦單位的一句話「等了你們回來已很多年」大為感動，開心帶香港電影給全世界觀眾。提到《城寨》將開拍前傳和後續故事終章，林峯十分期待，「我估計不會出現在前傳，終章主力講四子，還會加入其他新角色，有可能打入銅鑼灣見到陳浩南都未定。知道導演鄭保瑞花之前了一年多時間籌備，拍前傳及終章可能要花更多時間籌備。初步有跟導演接觸傾檔期問題，正密切期待」。林峯自爆會繼續操練，保持至弗身形，亦預告今年會開演唱會，內地和香港都有洽談，正物色場地，交唱片公司安排。他笑稱要預好兄弟撐場支持，到時請他們最少做一場嘉賓，負責上台唱歌或表演打拳都可以。

記者：林蘊兒