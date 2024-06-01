何伯新何太「紅過羅湖」 甄妮鬧《東張西望》助紂為虐

【明報專訊】TVB《東張西望》早前報道「何伯風波」，76歲的何伯娶年輕逾30歲的內地婦，後者成為新何太，為此何伯跟5子女反目，被細女取走聯名戶口內450萬元，事件成熱話，兩人受網民注目，日前他們到深圳被不少人認出，並要求合照留念。《東張》派出魏柏豪隨何氏夫婦北上，並再次訪問兩人，形容兩人「紅過羅湖」。身在台灣的甄妮也有留意事件，昨日在社交平台出帖文，不點名暗嘲新何太，指她把香港搞得天翻地覆。

甄妮有「樂壇風紀」之稱，早前李龍基的未婚妻王青霞惹官非，她也有留意事件及評論。昨日甄妮說：「開年至今天，已有二例，都是大陸女子，香港老男人，皆成功上位，大紅大紫。恐怕已有一堆女人排隊，效法來港發財，香港真是個超級福地！」又說︰「沒天良鬧事的人，上位全都賺得樂陶陶，有良心的香港人卻仍然是剩得苦哈哈，社會現象扭曲的嚇人。」她亦公開鬧《東張西望》助紂為虐，要拒看，「還有人要與他們合照打卡，太變態了！助長歪風！」也有人表示對何伯與新何太反感，《東張》拍攝的片段，聽到有途人在鏡頭後斥責兩人。日前麥美恩看到兩人在《東張》亮相時，在社交平台說感受道：「佢兩公婆仲搵《東張》，唔係啊化。」有網民留言贊同「好煩呀」、「好悶」。

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