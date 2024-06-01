欲與畢彼特脫離關係 安祖蓮娜祖莉18歲女兒申除父姓

【明報專訊】《盜墓者羅拉》安祖蓮娜祖莉（Angelina Jolie）與《盜海豪情》畢彼特（Brad Pitt）2016年宣布分開，結束僅兩年婚姻，但各種手續糾纏多時，2019年兩人各自表示已回復單身，但子女撫養權問題仍爭持不下；繼兩人的親生龍鳳胎女兒慧安（Vivienne Jolie-Pitt）日前被指要除去父姓後，據美媒TMZ報道，上月剛滿18歲的親生長女舒樂（Shiloh Jolie-Pitt）在生日當天入稟法院，正式脫離「彼特」（Pitt）這姓氏。

畢彼特自與安祖蓮娜祖莉離婚後，3名養子女及3名親子女均與後者同住及生活，並不時一起出席公開場合。雖然養子柏斯（Pax）曾在社交平台發文鬧爆父親是「世界級衰人」，但有報道指畢彼特仍有信心可修補跟子女的關係。

據報道安祖蓮娜祖莉監製的百老匯音樂劇《局外人》（The Outsiders）早前公演，15歲的龍鳳胎女兒慧雲（Vivienne）亦在工作人員名單之上，熱愛音樂劇的她，擔任母親安祖蓮娜的助手，並曾一起出席首演禮，據悉在工作人員名單上她已棄用父親姓氏。在埃塞俄比亞出生的養女薩哈拉（Zahara），去年升讀大學時亦被指棄父姓以「薩哈拉祖莉」（Zahara Jolie）來自我介紹。至於安祖蓮娜與畢彼特拍拖前收養的麥度斯（Maddox）亦被指早已棄用「彼特」這姓氏。

安祖蓮娜祖莉與畢彼特拍攝《史密夫決戰史密妻》期間傳出緋聞，兩人的首名女兒舒樂2006年5月27日於非洲納米比亞出生，仍在襁褓已隨父親拍攝《奇幻逆緣》，客串了一個鏡頭，又曾為《功夫熊貓3》獻聲。近年舒樂熱愛跳舞，在洛杉磯跟從開設舞蹈室的Lil Kelaan Carter學習。據TMZ報道，上周剛滿18歲的舒樂甫屆成年，即入稟法院申請除去父姓，把法定姓名改為「舒樂祖莉」（Shiloh Jolie），由於日前是美國陣亡將士紀念日長假期，法院休假，暫未知其申請是否獲批。

英國《每日郵報》引述接近畢彼特消息人士稱，舒樂已是18歲成年人，想跟父親有怎麽樣的關係，一切由她決定，畢彼特無論如何都會一樣疼惜她，並履行父親責任，「安祖蓮娜或許讓子女的想法不一樣，但事實上畢彼特想讓子女知道，他總會支持他們」。