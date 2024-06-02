【娛樂場】包辦新歌《中二式戀愛》曲詞 陳樂頤暗黑形象挑戰唱rock

【明報專訊】新晉唱作5人女子組合Beanies，成員包括張天穎（Jaime）、潘釗彤、李凱翹（Kay）、黃健怡（Winky）與陳樂頤（Georgina/阿左），去年正式出道橫掃新城「勁爆新人獎」、「叱咤生力軍組合金獎」，以及Chill Club新人組合獎。她們既是組合，亦是獨立唱作歌手，分別推出個人單曲。

創作來自親身經歷

成員阿左近日推出第三首單曲《中二式戀愛》，2020年參加ViuTV《全民造星III》的她因表演「海豚音」而為人認識，雖然30強止步，但沒有放棄音樂夢，決定當獨立歌手。去年阿左成為Beanies成員，簽約本地公司YHYS 6243旗下，先後推出了兩首個人創作歌曲《食鹽之道》與《鋼琴後的塵》，後者紀念離世的音樂老師。

新歌《中二式戀愛》由阿左包辦作曲填詞，Frankie Yip編曲、Justin Yau監製。首次填詞的她說：「我創作的歌，好多都係親身經歷感受，今次好快有melody出現，又有衝動填詞，係我第一次填，從來未試過。」

阿左稱靈感大爆發時好多字好多詞，一諗就寫到出來，無論曲風和歌詞，都是她當時的直接感受，又為新歌解畫，「『中二病』簡單而言就是覺得自己與別不同，會沉醉在自己幻想中，在現實做些覺得自己很帥氣的行為。『中二式戀愛』就是當患上『中二病』的人正值談戀愛，他們只能活在自己的世界，心裏容不下其他人。一旦陷入『中二式戀愛』，耐性會被消耗，自我價值被貶低。脫離它，重拾自身價值，瀟灑放下這『有毒的關係』，下一個會更好」。

新歌大騷琴技

阿左知道自己不再是新人，要更加努力，嘗試唱不同曲風，「第一次以咁rock、咁型的形象去呈現我嘅solo歌，都幾期待畀人見到新一面的我」。曲中一段近40秒的鋼琴solo，阿左親自彈奏，成整首歌的靈魂所在。

四肢離地扮浮勁攰

阿左在新歌MV以較暗黑的形象現身，妝容與髮型都很凌亂，對她來說是大膽嘗試，「想帶出一個喺toxic relationship（毒性關係）受苦的陳樂頤混噩狀態」。MV拍出一個人失戀時的狀態和心路歷程，「呢首歌係講同有『中二病』嘅人拍拖，失戀之後，當佢回想起拍拖時有幾咁辛苦，遺失了自我價值，好唔開心的過程。最後佢點醒咗自己，決定要離開負面情緒，重拾自我價值」。她感謝導演Alex放了不少心思在MV，拍攝時還用綠幕，想做到凌空，有falling或floating的感覺，四肢要離開地面扮浮，過程很困難又攰，是難得的經驗。