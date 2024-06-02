珍妮花露柏絲傳婚變 取消北美巡唱

【明報專訊】美國歌影視三棲女星珍妮花露柏絲（Jennifer Lopez）跟《Argo救參任務》賓艾費力（Ben Affleck）結婚未夠兩年已傳分居，自今年初起，前者獨留加州比華利山的6000萬美元（約4.68億港元）愛巢，後者則為拍攝新片《暗算2》（The Accountant 2）而租住洛杉磯豪宅，過去數月再無一起出席公開場合，包括上月在紐約舉行的Met Gala。珍妮花原定本月26日在奧蘭多揭開序幕的「This Is Me...Now」北美巡迴演唱會，昨日突然宣布取消，已購票樂迷可獲全數退款，但未有解釋原因，主辦單位僅透露：「她需要更多時間陪伴子女、家人和好友。」為婚變傳聞火上加油。

珍妮花昨日亦透過官方網站表示：「令到大家失望，我也感到心碎。希望大家明白，若非迫不得已，我也不會下此艱難決定，我承諾將會作出補償，他日再見，我愛你們。」事實上，今年3月她已宣布取消8月22至31日在納什維爾、新奧爾良、亞特蘭大及休士頓等七大城市的演出，當時她跟主辦單位亦未有解釋原因，惹起部分歌迷不滿，如今全部取消，情况實屬罕見。早前有傳珍妮花北美巡唱門票滯銷，據娛樂網站TMZ引述知情人士透露，主要城市的門票銷情尚算理想，相信停唱與此無關。