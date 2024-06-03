姜濤笑認財多身子弱 盧瀚霆抱恙拒休息 堅持盡力演出

【明報專訊】男團MIRROR前晚演出《第六屆KKBOX香港風雲榜》音樂會，壓軸登場勁歌熱舞，成員邱傲然（Tiger）跳甩鞋，台下觀眾尖叫聲不斷。姜濤與盧瀚霆（Anson Lo）日前在社交平台透露身體不適，姜濤打完籃球肚痛，Anson Lo持續半月頭暈，但沒有影響他們演出，表現專業。姜濤開玩笑認財多身子弱，Anson Lo的身體檢查報告未出，公司曾叫他休息，為不想令粉絲失望盡力表演；不過他與呂爵安（Edan）的耳機被調轉，對演出有影響。陳卓賢（Ian）個人演唱會傳加到7場，他表示不清楚，仍欠飛債，歡迎加場，自信體力能應付。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

Anson Lo早前表示MIRROR上月完成澳門巡唱後，持續頭暈、聲帶水腫、身體肌肉及關節舊患不舒服，求醫後接受驗血、耳鼻喉科、磁力共振等連串身體檢查，目前仍等待報告出爐。

MIRROR前晚表演完受訪，Anson Lo表示下星期會有身體檢查報告，公司有安排時間讓他休息，他亦放慢腳步，「跟平日的演出相比，我今（前）晚的表現已有差別，已盡力，拿出了百分百的力氣」。

姜濤Anson Lo巴黎公幹互扶持

被問到是否財多身子弱，Anson Lo笑言這句在他身上不適用，邱士縉（Stanley）搶着自認很精神。眾人將咪遞給姜濤，他開玩笑自認「財多身子弱」。Stanley和楊樂文（Lokman）一唱一和，叫他將錢財拿出來分享就能健康。

姜濤和Anson Lo將會一齊出席巴黎時裝周活動，會否互相扶持？兩人齊聲說：「平常都互相扶持，不用等到病先扶持。 」

陳卓賢個唱歡迎加場還飛債

有傳陳卓賢（Ian）暑假舉行的個人演唱會反應踴躍，由5場加至7場，他表示不知道，暫未有新消息，若再加場無任歡迎，「演出會受很多因素影響，例如場地或檔期，這些交由公司處理，開騷前期有很多準備要做，我身為表演者只能做好演出畀大家睇。我都不夠飛，欠緊飛債，很多朋友都說想來睇，可以加場當然好，自小做運動員操慣，相信體力上會應付到」。

Ian於6月9日生日，當天有應援活動，遇上男團LOONG 9辦粉絲見面會，被指一人硬撼12人，Ian說：「沒有這回事，我生日是很普通的事，一年365天都有不同人生日，每日都有很多活動發生，所以沒有特別。」

江𤒹生（AK）7月開個人演唱會，有指他為跟粉絲拉近距離，舞台設計特意將T台加長，他表示個唱開會時曾向監製和舞台設計人員提出想法，沒有深入研究T台要幾長。

Edan遇出道以來最大音響意外

Anson Lo前晚完成工作後，在社交平台透露表現未如理想，已盡力，稱踩台時身體不適嚇倒所有人，身邊很多人勸他缺席休息，但認為花了很多時間和心血排練不表演很浪費，不想辜負買飛入場的觀眾。他承認跳和唱都有不好的地方，又遇到耳機聽不到自己聲音。Edan亦在社交網說遇上出道以來發生最大一次的音響意外，耳朵內的聲音完全像消失，後來才知跟Anson Lo的耳機調轉了，在不安下完成演出，經一事長一智，以後上台前必定小心檢查。

李芯駖因腰傷未能受訪

女團COLLAR成員李芯駖因腰傷，表演後由經理人扶入後台休息，有待觀察是否需要入院求診，只有6名隊友受訪。隊長沈貞巧（Gao）說：「芯駖的傷患是上次演唱會遺留下來，前幾日排舞她已經觸及舊患，她今（前）日都好努力完成表演，我們已經提示她不要太搏，要小心身體。」

首次跟樂隊Dear Jane同台合唱，COLLAR表示獲益良多，「在Dear Jane身上學到怎樣炒熱氣氛，他們很有默契，綵排時不用講太多，配合得好好，他們又很細心，護住我們落台」。

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