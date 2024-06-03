陳蕾唱日文歌有瑕疵感遺憾 張天賦減逾10磅 增表演信心

【明報專訊】陳蕾、 洪嘉豪和張天賦（MC）前晚演出《第六屆KKBOX香港風雲榜》音樂會，陳蕾打頭陣唱日本動漫《進擊的巨人》主題曲《惡魔之子》。她為唱這首歌閉關10多天，將歌詞背到滾瓜爛熟，但臨場發揮仍有瑕疵感遺憾，「上台表現總有突發情况，套動漫好多粉絲，實有人聽得出唱錯歌詞」。

陳蕾密密出騷不認掙到盆滿缽滿，稱只是珍惜工作，處於積穀防饑階段。不擅投資的她只懂做定期存款賺利息，「我用錢不多，有剩錢會加點家用，家人不會主動問我攞錢，不會畀壓力，我想家人住得舒服，可以去吓旅行」。

MC預告將推出親自作曲的新歌，是音樂事業上重大突破，還在談音樂演出和片約，強調沒有受冷待，公司非傳聞只捧洪嘉豪。他跟馮允謙、台灣歌手高爾宣合唱愉快，加上減肥10多磅，自覺肢體表演上增加信心，「為了健康、拍戲，最近我經常運動，加上養狗可趁放狗練跑，遲些或可著背心演出。（除衫騷肌？）這個留給Tyson Yoshi」。

MC凸腩跟甄子丹對打

MC自爆早前跟甄子丹拍打鬥戲時，衣衫飛起突出大塊腩肉，如兩條車軚，看片時要求導演剪走他下半身畫面，擔心腩肉透過大銀幕播放會大幾倍，影響大家觀感，讓他上了寶貴一課，「做藝人有腰很緊要，加上我不高，更要注重身形比例。初時對自己太有信心，以為拍戲前會減到肥，其實任何情况都要準備好自己 。」

洪嘉豪與新加盟公司的「小師弟」Gordon Flanders（GF）同台演出，大讚自己慧眼識英雄，幾年前已找對方寫《污糟兒》，不過對方不是他引薦入公司，開心公司多人才。

記者：鍾一虹

攝影：鍾偉茵

■更多娛樂猛料 ﹕ol.mingpao.com