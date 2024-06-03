冒雨領行李4小時 tripleS演出縮半 被轟安排亂 Waterbomb大會致歉

韓國女團tripleS的4名成員首次來港演出，可惜被縮減演出時間，由原定半小時減至15分鐘，惹來粉絲不滿。

【明報專訊】韓國著名濕身音樂派對Waterbomb，今年首度來港舉辦，邀請大批韓國人氣歌手登場，如「性感女神」泫雅、Got7成員宥謙、「韓流天王」Rain等。一連兩日演出，前日（1日）首場在西九文化區安盛x竹翠公園舉行，吸引逾8000觀眾參加；可是天公不作美，颱風「馬力斯」襲港，令狀况頻生，包括有觀眾等候入場兩小時，人氣女團tripleS演出時間縮減，行李寄存服務大混亂，完場後有觀眾稱等候4小時才拿回個人物品，主辦單位昨急發聲明為失誤道歉。

韓國濕身音樂派對Waterbomb是著名大型K-Pop音樂節之一，2015年首次在韓國舉辦，當中包含韓星、Hip-Hop音樂、濕身水戰等元素，吸引不少年輕觀眾入場。Waterbomb今年進軍亞洲各大城市，並首度登陸香港，一連兩天舉行，每日有10多組不同歌手及韓團演出；前日首場有女團tripleS、STAYC、男團Got7成員宥謙、男歌手Loco、Jay Park及「性感女神」泫雅等，票價由1180至3280港元不等。據報門票早前開賣即售罄，備受粉絲期待。

等入場兩小時 投訴遭狂射水

前日首場原定演出時間由下午2時至晚上10時，下午1時許讓觀眾進場，因颱風襲港，延至下午3時多才開始入場，大批觀眾被逼在場外冒雨等候，其間觀眾一度鼓譟。有內地來港捧場的觀衆指大會安排混亂，指示不清晰，排隊兩小時才能進場，寄存行李亦要另外收費，「先排隊半小時領防水袋，再排半小時寄存，寄存的時候套上防水袋不就可以了嗎？非要讓人排隊？」又有觀衆表示沒工作人員維持秩序，出現「打尖」情况；亦有指現場沒設VIP專用通道，跟一般門票觀衆一同入場，失去VIP門票的意義。

演出期間，有觀眾稱遭水狂射近半小時，多次要求暫停射水，卻沒有人理會；也有一心欣賞韓國人氣女團tripleS演出的粉絲，稱大會突然將tripleS演出時間由原定30分鐘，縮減至15分鐘，大為失望，紛紛要求「回水」。

識別行李紙牌浸爛 難核對身分

據悉前日Waterbomb最大「災難」是完騷後認領行李，由於識別行李的紙牌因雨水而浸爛，幾乎無法識別，有觀眾聲稱等候4小時，仍無法取回行李，工作人員也沒有核對身分就將行李傳送給後排觀眾，也有行李被丟在垃圾桶旁，不少觀眾聲稱遺失個人物品，最後驚動警方到場，協助人流管制。

Waterbomb方面昨日在社交媒體公開道歉聲明，稱受颱風影響，現場有部分設施嚴重損毁，基於公眾安全考慮，主辦方經努力搶修及加固後，已第一時間安排觀眾進場，導致開場時間押後及部分藝人演出時間有所調整，為此而受影響的觀眾，主辦方深感抱歉。對於物品存放區之安排，現場情况混亂，主辦方亦深感抱歉。呼籲若有觀眾未領取物品，可於昨日（2日）前往會場認領，並承諾第2場會加派人手，進行驗票等工作。

前晚演出的泫雅一出場即用廣東話與粉絲打招呼，「大家好，我係泫雅！」大讚香港粉絲厲害，能跟她一起合唱韓語歌曲。她又謂雖然是Waterbomb音樂節，但觀眾身體比她還要濕，擔心大家會感冒。壓軸登場的Jay Park，不時用水槍射向觀眾，雖然演出期間雨下不停，但無阻粉絲熱情。