一家三口快樂超悲傷 何雁詩為兩歲殘疾子感驕傲

【明報專訊】鄭俊弘與何雁詩的兩歲兒子鄭讚廷（Asher）因發展遲緩，去年底經專家評估後診斷患罕見遺傳天使綜合症。夫妻近日公開兒子病情，希望透過分享自己的故事喚起公眾對天使綜合症患者及其家庭的關注和支持，亦正聯同香港天使綜合症基金會籌備一場慈善演唱會，期望為患者及其家庭提供協助，提高大眾對這罕見遺傳病的認知和同理心。

何雁詩在社交平台撰文透露當日與丈夫知道Asher患此症時感到心碎及悲傷。她原本想像Asher可以奔跑、演奏音樂、上大學，現在雖然兒子患病，但令夫妻在如何幫助Asher有更清晰的方向。何雁詩表示經過幾次相關測試後，醫生稱Asher的病情是隨機基因突變，在早期懷孕測試中被錯誤識別為陰性，這令她與丈夫對未來生育計劃有深入了解，「儘管Asher身患殘疾，但我們再也找不到比他更完美的寶貝兒子了！他給了我們太多的歡樂，我們在一起的快樂遠遠超過擔憂和悲傷。Asher是一名戰士，我們為他的成績感到驕傲。我們知道，照顧有特殊需要的孩子可能會讓人感到孤獨，我們希望其他照顧者知道，他們在這段旅程中並不孤單。我們必須共同支持我們的孩子，助他們爭取更美好的未來和更高的生活質量。我們非常樂觀，希望在不久的將來，罕見病能被治癒」。

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