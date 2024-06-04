被指杜撰前夫家暴打仔 今年3月自殺不遂 T-ara前成員雅凜涉虐兒被起訴

【明報專訊】韓國女團T-ara的30歲前成員雅凜去年12月宣布離婚，並在社交媒體Instagram（Ig）公開跟兩名兒子遭前夫家暴的悲慘經歷，一度疑不堪精神壓力，自殺不遂。其後再有傳雅凜「自編自導」生病慘况，向粉絲詐騙金錢。韓媒Dispatch昨日報道，雅凜涉嫌虐兒被起訴，禁止接觸兩子。

文：蘇珮欣

雅凜2019年8月與年長她兩歲的圈外男友奉子成婚，原定2020年2月出嫁，因懷孕而提前至2019年10月舉行婚禮，育有分別4歲及2歲兩子。去年12月，雅凜表示跟丈夫辦理離婚手續，又稱已有新歡徐東勳，期待回復單身後，能夠再婚，又稱已懷有新歡的胎兒。雅凜宣告離婚後，多次在社交媒體發文，稱遭前夫家暴，兒子亦被虐待，報警控告前夫虐兒。今年3月底，雅凜疑因家暴經歷、網民惡意留言，以及騙徒借她名義向親友斂財等連環打擊，留下遺書自殺，當時徐東勳及時發現，雅凜送院搶救。

被禁接觸兩子

不過案件昨日出現大逆轉，據韓媒Dispatch報道，京畿道警察近日以虐待兒童、遺棄兒童、引誘未成年人盜竊等罪名，起訴雅凜，並將案件移交至檢方。雅凜母親也涉嫌拐騙未成年人，被移送至檢方。兩母女被下令禁止接近兩名兒子，不能靠近兒子住所及幼稚園的100米範圍內，限期由即日起至今年7月21日。

新歡踢爆誣陷前夫

遭指斥虐兒的雅凜前夫，警方認為沒有嫌疑，故不會提告。雅凜曾向警方表示，前夫毆打兒子之外，又向兒子吐口水，在他們臉上小便，還錄下兒子聲稱被虐的對話；不過警方經查證後認為雅凜供詞不實，經過兒童專家的分析及蒐證後，認為雅凜兩子沒有相關陳述，身上傷口也與雅凜的供詞不脗合，警方相信兩子在雅凜誘導下作出不實對話。雅凜的前夫透過律師表示，雅凜不合理地提出離婚，並持續在網上發表不實文章，促請對方停止誹謗及誣告。

另一方面，雅凜跟現任男友徐東勳，因詐騙事件鬧分手。據報二人以醫藥費及生活費為由，向親友及粉絲索錢，受害者超過10人，牽涉金額約4000萬韓圜（約22萬港元）。當時雅凜聲稱手機被「黑客」入侵，向親友借錢的並非其本人。徐東勳則向Dispatch舉報，指雅凜前夫在兒子臉上小便是雅凜自編自導的鬧劇，又指她訓斥兒子，打他大腿，連續打50下。