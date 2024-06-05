黃宗澤蔡潔首演夫妻 無懼緋聞翻撻 陳瀅呻整蠱前輩吳啟華失敗

【明報專訊】黃宗澤（Bosco）、蔡潔、吳啟華、陳瀅、羅子溢與洪永城等，前晚出席主演邵氏網劇《執法者們》煞科慰勞宴，曾傳緋聞的Bosco和蔡潔第8次合作，首演夫妻，無懼緋聞翻撻。吳啟華與陳瀅繼無綫劇《女人俱樂部》，相隔多年再合作，大嘆仍未有機會演對手戲，喜歡整蠱同劇演員的陳瀅大呻前輩吳啟華太醒目，今次失敗收場。洪永城強調冇嬲羅子溢與老婆梁諾妍演親熱戲，還感謝對方拍攝時照顧有孕的太太。

記者：林祖傑

攝影：劉永銳

Bosco在煞科慰勞宴直呼蔡潔做老婆，稱經7套劇磨練後，終能與對方演一對，劇中演「愛妻號」的他說：「還有得惜，咁靚嘅女仔，有得惜當然好惜，我們好熟，不會尷尬，但這不是重點，因為是悲慘故事，呢套係我為一個女人喊得最多嘅劇，經歷生離死別，好慘，不過都要懶有型，不可以畀林峯chok晒。」

蔡潔大讚Bosco做得好，笑稱已接宣萱棒，成為拍劇「被綁架專業戶」，Bosco大爆蔡潔有超性感演出，「我也在想能否播出街，雖然我在現場，但劇情與我無關，上次她騷白滑玉背，觀眾要留意她今次有何突破」。問可擔心又傳緋聞？他說：「都傳過，再傳都傳唔到咩出樣。」

吳啟華想與陳瀅演父女

吳啟華與陳瀅第二次合作拍劇，仍未能同場演對手戲，吳啟華說：「希望下次能和她演父女，佢當年已經演得好好，最近看她的演出，進步了很多。」每次拍劇都趁機整蠱同劇演員的陳瀅表示，有嘗試整蠱吳啟華，但前輩太醒目，「佢太多人生經驗，完全整蠱唔到」。

問她今次有何突破？陳瀅說：「主要戲分和馬國明，有大量對白，原本和他有場冲涼戲，帶齊泳衣打底，到場後導演可能見我真身，覺得麻麻，取消了，改了煮飯，想喊。我都唔知點解，不過這套劇的性感擔當是蔡潔和劉佩玥。」

洪永城表示和羅子溢劇中同場演出不多，主要跟林嘉華多對手戲，「我飾演非常無良的人渣律師，都幾enjoy係咁講啲喪盡天良的對白」。提到早前他拍片扮睇老婆梁諾妍於劇集《家族榮耀之繼承者》與羅子溢親熱戲呷醋，問見到羅子溢會否仍有怒火？他即扮嬲道：「我咪搵番佢老婆（楊茜堯）囉。」

洪永城恨跟楊茜堯拍情慾戲

羅子溢即踢爆洪永城講過好鍾意睇梁諾妍親熱戲，還叫他們放盡一點，「心想為何他有這奇怪癖好，其實我暗裏知他老婆懷孕，拍攝時動作要更加小心」。洪永城笑說：「多謝照顧，好彩佢睇住我老婆，不過女兒出世後，我傳了張相給羅子溢，問為何女兒對眼和胸肌咁大？」他笑稱很想和羅子溢太太楊茜堯拍情慾戲，羅子溢笑稱自己也排緊隊，着洪永城慢慢排。

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