Waterbomb宣布向觀眾賠償 提供醫療費支援

【明報專訊】韓國Hip Hop派對《WATERBOMB HONG KONG 2024》日前首度在港舉行，本月1日及2日假西九竹翠公園演出，首場遇風暴「馬力斯」襲港，觀眾控訴入場時間延誤及安排混亂，包括存放行李的識別紙牌因濕水浸爛，令認取行李時無法識別。主辦單位事後發道歉聲明，Waterbomb總部昨日宣布將為因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的觀眾提供醫療費用支援，以及向遺失寄存物品的觀眾提供賠償。

為保藝人粉絲安全 調整表演時間

Waterbomb總部公開信開首寫道：「大家好，Waterbomb香港的粉絲們！我們是Waterbomb總部。對於在6月1日至6月2日在香港舉辦的Waterbomb活動中遇到了3號強風信號的突發天氣狀况，但仍然與我們一起度過的粉絲們，表示由衷的感謝，同時深感抱歉。由於在6月1日香港懸掛了3號強風信號，為當時的演出安全帶來了嚴重威脅。Waterbomb活動將所有參與者的安全放在首位，因此為了保障藝人和粉絲的安全，對藝人的表演時間進行了調整，入場時間也有所延遲，對此表示歉意並希望大家理解。」

之後提到在首晚活動結束後，由於物品寄存處管理不善，加上大量降雨影響，未能在突發天氣狀况下做好更充分的準備，導致一班粉絲需要長時間等待，他們深表歉意，「無論是香港的營運商還是代理商，Waterbomb總部對此事件負有共同責任，並深感抱歉。對於因此而遭受不便的所有粉絲，我們深表歉意」。Waterbomb總部提供措施處理觀眾因此而產生的損失，「對於因長時間淋雨而感冒或需要接受醫療診治的粉絲，我們將透過營業責任保險提供醫療費用支援。另外，對於寄存物品的遺失，請將物品寄存處的購買憑證發送給我們，我們將在彙總後，逐一通知賠償方案」。

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