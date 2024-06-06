【開箱】續談《哥斯拉-1.0》在銀座投核彈 日本國民夢魘

對日本人來說，哥斯拉是天災和人禍的象徵，戲中國民自發對付這頭巨獸，觀眾哪有不亢奮之理？

【明報專訊】《哥斯拉-1.0》其中一場高潮戲，亦是改變二戰逃兵敷島浩一（神木隆之介飾）命運的重要場面，正是哥斯拉首次踏足東京，在銀座登陸後大肆破壞，日軍坦克開炮還擊，因而惹怒巨獸，使出絕招「原子吐息」把整個商業區夷為平地之餘，現場更出現蘑菇雲、黑雨和輻射等惡劣情况，象徵牠的威力，等同在東京投下核彈。大石典子（濱邊美波飾）為了保護「丈夫」敷島而亡，後者傷心欲絕，決定為她報仇，加入民間力量主導的作戰計劃，最後敷島駕駛戰機衝向哥斯拉，終把巨獸炸死。有關結局惹起爭議，原因是敷島曾屬神風敢死隊一員，他以自殺式襲擊手段，跟哥斯拉同歸於盡，成為救國英雄，難免令人覺得電影有鼓吹軍國主義之嫌。

難言大團圓結局

片尾交代典子原來未死，當日受到哥斯拉出招波及重傷，一直留醫至傷勢好轉，才可發電報通知敷島，幸好後者駕駛戰機撞向巨獸一刻，及時彈出座位，僥倖保住性命，才有機會跟典子及「女兒」明子重逢，一家三口大團圓結局。不過，假如觀眾細心留意，不難發現典子頸上出現奇怪瘀痕，導演山崎貴受訪時承認，這些並非表面傷疤，而是「哥斯拉的細胞」，觀眾可以理解為她雖大難不死，卻受輻射影響導致癌前病變。

另一方面，電影早已交代哥斯拉受到美軍核試的輻射影響，產生超強自癒能力，就算敷島把水雷放入牠的口腔，炸毀半邊面頰仍能細胞重組，因此牠在結局雖被搭載炸彈的戰機炸到身首異處，頭顱卻在海底自我修復，似為開拍續集埋下伏線。正如導演解釋，片名《哥斯拉-1.0》反映日本戰後的社會環境，如果最壞情况是「0」的話，核爆後百廢待興，還得面對輻射對後代影響，豈不是更惡劣的「-1」？假如本片添食，也許可以取名「0」或「-2」，視乎劇情向好抑或向壞而定。

美日《哥斯拉》大不同

日本和荷李活近年分別製作《哥斯拉》影視系列，風格各走極端，後者以商業掛帥，作品大多屬於視覺效果出色但劇情欠奉的「爽片」，從《哥斯拉大戰金剛》系列已可見一斑。但對日本觀眾來說，哥斯拉的社會和文化象徵意義，遠遠大於一切。事實上，日版《哥斯拉》最早出現在1954年即戰後重建的昭和時代，反映當時人民對廣島和長崎核爆的恐懼心理，久久不能消散；隨着社會逐步復常，牠的後期形象亦隨之改變，成為保衛國家的反英雄角色，負責對抗王者基多拉等外敵入侵。

《哥斯拉-1.0》回歸原點，重新聚焦日本人最擔心的天災和人禍問題，例如哥斯拉在銀座施展原子吐息，殺傷力等同核爆，這是戰爭帶來的人為災害；至於牠所到之處，亦會造成類似地震、海嘯，甚至火山爆發等日本常見天災的破壞痕迹，因此電影提到敷島及前海軍技術官野田健治（吉岡秀隆飾）等人合力對付巨獸，象徵人定勝天，為民眾帶來希望，難得深入民心，系列長拍長有。