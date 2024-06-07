莊子璇心口開窿 性感贏郭珮文 胡美貽否認情傷 不清楚感情狀况

【明報專訊】無綫《2024香港小姐競選》下周一（10日）截止報名，昨日多名歷屆港姐出席記者會呼籲報名參選，更不介意公開選美前的舊照對比，當中以何沛珈的童年肥妹照反差最大。無綫總經理（節目內容營運）曾志偉透露報名參賽人數比去年多百分之三十，人數逾200人，苗僑偉有意提名身邊女性友人參加，笑言如果參賽者沒有P圖，看相發現不少靚女。

郭珮文：黃潤成是好朋友

應屆港姐冠軍莊子璇穿性感連身裙現身，稱鍾意裙子下半截的設計，上半截心口開窿就想縫起來，但衣服是品牌贊助不能修改。廣東話麻麻的亞軍王怡然將「肥」講成「廢」，令大家發笑。她稱靠朗讀文章練習成效不大，但不會刻意識男友學廣東話。郭珮文日前在社交網分享參與Waterbomb濕身派對照片，性感打扮成網民焦點外，又被影到與無綫男藝人黃潤成同行傳緋聞。她指在不同場合有適當衣著，又否認緋聞，指黃潤成是公司同事，當日一班人去玩，大家是好朋友。

2017年落選港姐胡美貽傳與林建岳、謝玲玲的長子林孝賢拍拖，被指進駐男方豪宅同居，但最近傳分手。胡美貽被問分手傳聞，她說：「沒有拍拖，好耐沒有分過手。」她稱正計劃一個人去外地旅行，否認為散心治情傷，「無情傷、絕對無！感情關係好好，好開心。（現在有否男朋友？）唔肯定，想給自己一些空間。現時感情狀况我都不太清楚，因每個人對朋友的定義不同，相處和諧就好。（林孝賢是否男友？）唔清楚，要問他本人」。她稱一日未結婚，都會以朋友來形容關係，將來有丈夫一定同大家講，又形容與謝玲玲是好朋友。

何沛珈：細妹參選要減肥30磅

何沛珈自爆讀小學到中六一直很肥，高峰期重154磅，「因考DSE壓力大，後來出水痘才開始瘦，加上入圍港姐積極減肥。參選後最大得着是懂得主動跟人溝通和愈來愈有自信」。她透露細妹21歲，想提名她參選，但細妹要先減肥，最少減30磅，而且性格比較怕醜。

記者：林蘊兒