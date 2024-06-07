升讀大學 美英二選一 姚焯菲9月迎18歲 唔敢開派對

目前身在新西蘭的姚焯菲，已鎖定到美國或英國升讀大學，心水是工商管理，或與音樂有關的科目。（攝影：鍾偉茵）

【明報專訊】姚焯菲（Chantel）近年到新西蘭求學，要兼顧學業及香港的歌唱事業，經常兩邊飛，但她懂得分配時間，有信心不會忽略任何一方，早前推出跳唱歌《Dreamscape》，借簡單直接歌詞內容，複製出她夢寐以求的開心派對。17歲Chantel行為思想漸趨成熟，自知要懂得分寸，跟朋友聚會自動自覺變做「灰姑娘」，保證不會破戒夜歸讓父母擔心。她今年最重要任務是應付大學入學試，目標到美國或英國升讀大學。對於炎明熹（Gigi）唱歌事業發展比她快，Chantel稱從未想過跟朋友比較，參加《聲夢傳奇》初見Gigi，已認定對方是冠軍人馬。

記者：林蘊兒

攝影：鍾偉茵

Chantel表示收到歌曲《Dreamscape》的Demo已幻想到跟朋友開派對玩樂的情景，配合她構思，找音樂人TonYnoT和朱琳負責譜寫曲詞，「如果約朋友開派對，我鍾意有指定的主題打扮，以前參加朋友的生日派對或慶祝萬聖節，都試過扮鬼扮馬，好好玩！開派對不一定要飲酒才開心，只要有幾個熟朋友在場，大家跳舞和傾偈已不錯」。

不會破戒夜歸

Chantel懂得自我節制，未試過因玩得太夜遭家人責罰，之前跟《聲夢》一班學員飯聚，也必定晚上12時前回家，原來跟她的小秘密有關，「試過跟細妹及好朋友，幾個女仔一齊在家開sleepover party，我們吃零食、傾偈、自拍及玩遊戲，還未看完電影我已好眼瞓，第一個睡着，因為平日習慣早睡，所以晚上太夜的活動不適合我」。她希望舉行一個以維多利亞為主題的派對，要求參加的朋友穿復古設計服裝和戴眼罩，營造神秘感。

外地求學變成熟獨立

9月將迎接18歲，Chantel認為今年最重要的任務是應付大學入學試，預計生日在新西蘭度過，未必有時間慶祝，「不敢開派對玩得太癲，更加不能飲酒，擔心影響考試表現。可能等12月返港，才約家人和朋友一次過慶祝」。轉眼完成中學生涯，在新西蘭求學兩年日子，Chantel與同學、老師相處愉快，依依不捨，「原本以為新西蘭是一個很悶的地方，從沒想過自己能融入當中，在這段日子，我學了很多，又識了好多朋友，不會後悔過去讀書。最大得着是自己變得成熟和獨立，會主動跟別人溝通」。

Chantel表示已鎖定到美國或英國升讀大學，心水是工商管理，或與音樂有關的科目。提及After Class隊友詹天文（Windy）和鍾柔美（Yumi）均是應屆DSE考生，與Chantel一樣將升讀大學，Windy早前公布喜訊，獲國際知名音樂學府伯克利音樂學院（Berklee College of Music）取錄。Chantel替好友開心，「我都有打算報讀伯克利音樂學院，想修讀有關音樂製作的課程，未知將來會做哪種職業，目的也不是要賺好多錢，所以大學選科必定優先揀自己有興趣的科目」。

無想過跟Gigi比較

After Class中，Gigi去年考入香港理工大學主修時裝設計，之後又開了個人演唱會。Chantel沒想過跟朋友比較，她說：「Gigi年紀大我們一年，讀書自然會行得比我們快一步，真心講，參加《聲夢》比賽面試時，一聽到Gigi唱歌，在我心目中已知她是No.1，預料到她會行得比其他人快。」Chantel表示會努力讀書，下半年仍會陸續出新歌，堅持兼顧學業與事業，不會忽略任何一方。

髮型：Hugo Poon@PRIVATE i salon

化妝：King Yip@Kings Makeup

場地：Mira Place

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