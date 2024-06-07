【開箱】《黃金神威》 「漫改男神」山崎賢人為黃金而戰

【明報專訊】29歲山崎賢人在日本不但是最具叫座力的年輕男演員之一，更被稱為「漫改男神」，因其主演的多部漫畫改編作品均叫好叫座，如影視串流平台Netflix劇集《今際之國的有栖》系列、《王者天下》電影系列，還有今年初在日本上映，同樣是漫改電影的《黃金神威》（Golden Kamuy），在日本累收25.8億日圓（約1.3億港元），共175萬入場人次；上月19在Netflix上架，首周即登上全球非英語電影收視榜首，成績不錯。

埋伏筆拍續集 電影變劇集

《黃金神威》以明治時代後期的北海道為背景，有「不死身」之稱的杉元佐一（山崎賢人飾），在日俄戰爭殺敵無數，在戰場上無人不曉。杉元離開軍隊後，來到昔日淘金熱潮盛行的北海道，希望盡快致富，治療戰友寅次（泉澤祐希飾）之妻梅子（高畑充希飾）的眼疾。杉元聽聞北海道原住民阿伊努人藏匿上億黃金，一群逃犯掌握藏金地點，他們身上的紋身更是藏金地關鍵。杉元與阿伊努族少女阿席莉帕（山田杏奈飾）一同踏上冒險之旅，在北海道嚴苛的環境下求生，尋找黃金下落，同時避開來尋寶的各路人馬，還要從中探索阿席莉帕父親在寶藏事件喪命的真相。

《黃金神威》導演久保茂昭以拍MV聞名，電影由《王者天下》黑岩勉編劇。野田智原著的《黃金神威》漫畫2014至2022年在《週刊Young Jump》連載，先後推出31部單行本，累計銷量超過2100萬本。原著故事豐富，史實與傳說交錯，譬如提及北海道原住民阿伊努人、北海道棕熊、寶藏傳說、死於箱館戰爭卻找不到遺體的土方歲三等；日本監獄史上著名的越獄王「白鳥由榮」，片中易名白石由竹，由矢本悠馬飾演。

漫畫原著314篇，電影僅129分鐘，要將複雜的角色情節說明，絕非易事。編劇黑岩勉將人物與故事簡化，集中原著首三四集，也只是整個故事的十分之一。電影《黃金神威》不急於敘事，跟足原著節奏，粉絲定必滿意。然而未看過原著的觀眾，或許會覺得無頭無尾。電影尾聲，杉元尚未找到寶藏所在地，正在蒐集紋身圖案；經過連場追逐與戰鬥，與阿伊努少女阿席莉帕及「越獄王」白石由竹結盟，並以杉元與阿席莉帕握手言和作結，為續集埋下伏線。

事實上，《黃金神威》續集早已準備好，但不會在戲院映，轉投日本有線頻道WOWOW播出；劇集《黃金神威—北海道紋身囚犯爭奪篇》預計今年秋季播出，原班人馬主演，但以電影規格製作，還事先張揚會製作成系列劇集，相信長拍長有。

憑演技身手 原著粉絲收貨

電影《黃金神威》除了尋寶主線外，花了不少篇幅描繪北海道原住民阿伊努人，特別是他們的料理與狩獵情節，如何善用動植物作食材，製作出各種稀奇料理；其中提到阿席莉帕從未嘗過味噌，當看到杉元拿出麵鼓醬，即指它是「大便」，相當搞笑。另外，片中完美呈現北海道的雪地美景，棕熊及白狼的電腦特效水準亦高；杉元的動作場面也不錯，尤其是電影尾聲的雪地追逐戲，邊打邊滑雪，鏡頭乾淨利落。

漫改電影最重要是選角，《黃金威神》找來山崎賢人扮演杉元佐一，起初外界指他跟原著角色相比，不夠大隻及粗獷，然而他的演技及敏捷身手，終讓原著粉絲收貨。電影也強調杉元剛柔並重的一面，在戰場上殺敵無數，認定自己死後下地獄，甚至早已獲派「頭等座」；然而他重視承諾，亦重情重義，堪稱亂世中的「黑暗英雄」，角色充滿魅力。飾演「越獄王」白石由竹的矢本悠馬，以及扮演反派鶴見篤四郎的玉木宏，也甚為搶眼。