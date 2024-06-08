《聲夢》何晉樂加入《愛．回家》 林淑敏認衰多口爆鄭世豪離巢

【明報專訊】無綫處境劇《愛•回家之開心速遞》演員昨日出席端午節宣傳活動，坐吹氣龍舟玩遊戲應節。劇中「細龍生」鄭世豪上月宣布離巢，跟無綫結束24年賓主關係，劇組隨即鋪排換新血，加入《聲夢傳奇》歌手何晉樂飾演「三太」樊亦敏兒子「龍舟（Joe）」，昨日獲介紹出場。

信「姊弟」沒有隔夜仇

鄭世豪早前暗示被人率先向傳媒「證實」他離開無綫的消息，令他感不快，影響他與家人，矛頭似指向「大小姐」林淑敏。林淑敏對鄭世豪離開劇組感不捨，因大家差不多同期出身，合演《愛•回家》後更熟絡。傳因代宣布離巢觸怒鄭世豪，林淑敏嚴肅回應：「是我處理得不好，承諾會修正，待他去完旅行有時間，會主動找他坐低傾偈解釋。（會否擔心鄭世豪仍嬲她不應約？）大家認識多年，很清楚互相脾性，相信沒有隔夜仇。如果令他有不舒服，會盡快傾清楚。今次是我搞出大頭佛，真的不應該講太多，之前合作一直相處融洽，沒因太投入劇中兩姊弟爭寵而鬧不快。」她歡迎另一名「細佬」何晉樂加入，讚他聰明學得快。許家傑幫口稱鄭世豪與林淑敏之間是一場誤會，「她只是一時口快快講出來，並非嘩眾取寵製造是非，有機會大家講清楚就會無事」。

何晉樂：不是取代任何角色

何晉樂戴眼鏡一身文青打扮，進入劇組兩個月，感覺似加入大家庭，多了很多家人，跟前輩合作獲益良多，尤其感激飾演他「媽咪」的樊亦敏，和演「家姐」的林淑敏，教曉他很多事，如提點如何走位遷就鏡頭，幫他入戲。有網民認為他以「龍舟」身分出現，未必能取代鄭世豪？他說沒想太多，劇情交代他的角色是剛讀完書返來，讓三太不用太寂寞，不是為取代任何角色才出現。

張景淳呂慧儀否認公開戀情

劇中「龔水CP」張景淳與呂慧儀日前在網上貼手戴婚戒放閃照片，惹網民懷疑戲假情真，趁機公開戀情。他們解釋婚戒是道具，經常戴為方便連戲。呂慧儀說觀眾看得投入和開心，他們便開心，「可能『龔水』這對太入屋，平日街坊見我們也會追問，點解釋也沒用。（是否顧慮兒子不接受才不敢承認拍拖？）不是，兒子9歲太細，不會跟他討論感情事。最近他說好欣賞一名女同學，要求跟對方一齊上補習堂，我都好驚，驚阿仔真的早過我拍拖，不要嚇我呀！」張景淳稱返工拍劇演夫妻，私下只是好友，各有各忙。

記者：林蘊兒